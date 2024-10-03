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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052461977.html
Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Более 70 из 113 украинских дронов было перехвачено над Белгородской областью. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку Киева на объекты в регионах, уничтожено 113 дронов противника, сообщает Минобороны. 73 беспилотника было перехвачено и уничтожено над Белгородской областью, 25 – над Воронежской областью, 14 – над Курской, один – над Брянской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-verkhnekamenskoe-dnr-1052457091.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

09:00 03.10.2024 (обновлено: 10:15 03.10.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Более 70 из 113 украинских дронов было перехвачено над Белгородской областью.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку Киева на объекты в регионах, уничтожено 113 дронов противника, сообщает Минобороны.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в тексте.

73 беспилотника было перехвачено и уничтожено над Белгородской областью, 25 – над Воронежской областью, 14 – над Курской, один – над Брянской.
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2024
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