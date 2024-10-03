https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052461977.html

Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Более 70 из 113 украинских дронов было перехвачено над Белгородской областью. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T09:00+0300

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2024-10-03T10:15+0300

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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку Киева на объекты в регионах, уничтожено 113 дронов противника, сообщает Минобороны. 73 беспилотника было перехвачено и уничтожено над Белгородской областью, 25 – над Воронежской областью, 14 – над Курской, один – над Брянской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-verkhnekamenskoe-dnr-1052457091.html

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