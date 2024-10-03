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Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Более 70 из 113 украинских дронов было перехвачено над Белгородской областью. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T09:00+0300
2024-10-03T09:00+0300
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку Киева на объекты в регионах, уничтожено 113 дронов противника, сообщает Минобороны. 73 беспилотника было перехвачено и уничтожено над Белгородской областью, 25 – над Воронежской областью, 14 – над Курской, один – над Брянской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-verkhnekamenskoe-dnr-1052457091.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Более ста украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
09:00 03.10.2024 (обновлено: 10:15 03.10.2024)
Более 70 из 113 украинских дронов было перехвачено над Белгородской областью.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку Киева на объекты в регионах, уничтожено 113 дронов противника, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в тексте.
73 беспилотника было перехвачено и уничтожено над Белгородской областью, 25 – над Воронежской областью, 14 – над Курской, один – над Брянской.