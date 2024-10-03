https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/gruppirovka-vostok-osvobodila-ugledar-v-dnr-1052467598.html

Группировка "Восток" освободила Угледар в ДНР

Группировка "Восток" освободила Угледар в ДНР

Sputnik Абхазия

За сутки украинские войска потеряли более двух тысяч человек в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T17:34+0300

2024-10-03T17:34+0300

2024-10-03T17:43+0300

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Российские войска освободили город Угледар в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, ведомство подвело итоги действий российских войск в зоне специальной военной операции за сутки.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS и 144 беспилотника, в том числе 122 – вне зоны СВО. Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотника, 579 ЗРК, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052461977.html

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