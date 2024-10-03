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Группировка "Восток" освободила Угледар в ДНР
Группировка "Восток" освободила Угледар в ДНР
Sputnik Абхазия
За сутки украинские войска потеряли более двух тысяч человек в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T17:34+0300
2024-10-03T17:34+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Российские войска освободили город Угледар в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, ведомство подвело итоги действий российских войск в зоне специальной военной операции за сутки.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS и 144 беспилотника, в том числе 122 – вне зоны СВО. Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотника, 579 ЗРК, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052461977.html
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Группировка "Восток" освободила Угледар в ДНР
17:34 03.10.2024 (обновлено: 17:43 03.10.2024)
За сутки украинские войска потеряли более двух тысяч человек в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Российские войска освободили город Угледар в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.
Кроме того, ведомство подвело итоги действий российских войск в зоне специальной военной операции за сутки.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS и 144 беспилотника, в том числе 122 – вне зоны СВО.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотника, 579 ЗРК, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники.