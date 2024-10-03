https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/mediashkola-dlya-molodykh-sootechestvennikov-zavershila-svoyu-rabotu-1052467896.html

Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу

Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу

Sputnik Абхазия

Для участников провели серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR-журналистики и телевидения из России. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T17:46+0300

2024-10-03T17:46+0300

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СУХУМ, 3 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу в Сухуме. В мастер-классах приняли участие 55 человек — студенты и работники СМИ. Sputnik Абхазия представляли выпускающий редактор радио Альбина Жиба и бильд-редактор Марианна Кубрава. Медиашкола проходила 2 и 3 октября в "Доме Москвы" в Сухуме. Мастер-классы вели ведущие специалисты в сфере PR-журналистики и телевидения из России - журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева.Проект организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/takie-obstoyatelstva-soya-o-mediashkole-dlya-molodykh-sootechestvennikov-v-sukhume-1052453682.html

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