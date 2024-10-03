https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/mediashkola-dlya-molodykh-sootechestvennikov-zavershila-svoyu-rabotu-1052467896.html
Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу
Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу
Sputnik Абхазия
Для участников провели серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR-журналистики и телевидения из России. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T17:46+0300
2024-10-03T17:46+0300
2024-10-03T17:46+0300
в абхазии
абхазия
новости
журналистика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045670584_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_5d9cc353beaeec220754a47a0d2538fc.jpg
СУХУМ, 3 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу в Сухуме. В мастер-классах приняли участие 55 человек — студенты и работники СМИ. Sputnik Абхазия представляли выпускающий редактор радио Альбина Жиба и бильд-редактор Марианна Кубрава. Медиашкола проходила 2 и 3 октября в "Доме Москвы" в Сухуме. Мастер-классы вели ведущие специалисты в сфере PR-журналистики и телевидения из России - журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева.Проект организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/takie-obstoyatelstva-soya-o-mediashkole-dlya-molodykh-sootechestvennikov-v-sukhume-1052453682.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045670584_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_497391b6814cd1fecd29a95aa4505553.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, журналистика
абхазия, новости, журналистика
Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу
Для участников провели серию образовательных мастер-классов от ведущих специалистов с сфере PR-журналистики и телевидения из России.
СУХУМ, 3 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Медиашкола для молодых соотечественников завершила свою работу в Сухуме.
В мастер-классах приняли участие 55 человек — студенты и работники СМИ. Sputnik Абхазия представляли выпускающий редактор радио Альбина Жиба и бильд-редактор Марианна Кубрава.
"Я рекомендую ребятам, которые учатся на факультете журналистики на первом, втором и третьем курсах обязательно принимать участие в таких мероприятиях. Это расширяет кругозор, за два коротких дня медиашколы можно получить большой объем информации", — поделилась Кубрава.
Медиашкола проходила 2 и 3 октября в "Доме Москвы" в Сухуме. Мастер-классы вели ведущие специалисты в сфере PR-журналистики и телевидения из России - журналисты Гузель Камаева и Мария Сафронова, а также психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений Ирина Прокопьева.
Проект организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.