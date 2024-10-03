https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/mid-abkhazii-reshitelno-osudil-udar-izrailya-po-damasku-1052462586.html

МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску

МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску

Sputnik Абхазия

В результате атаки израильской армии на район Меззе в сирийской столице погибли три человека, еще трое пострадали. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску. Официальное заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. 2 октября ЦАХАЛ атаковал жилое здание в районе Меззе, где располагаются дипмиссии разных государств, в том числе абхазское посольство. Три мирных жителя погибли в результате удара, еще трое ранены. "Убеждены, что данный акт не приведет к мирным последствиям, а только лишь приблизит мир к полномасштабной войне в ближневосточном регионе", – говорится в тексте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/kakikh-tseley-dostig-raketnyy-udar-irana-v-izraile-1052460330.html

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