https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/mid-abkhazii-reshitelno-osudil-udar-izrailya-po-damasku-1052462586.html
МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску
МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску
Sputnik Абхазия
В результате атаки израильской армии на район Меззе в сирийской столице погибли три человека, еще трое пострадали. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T10:30+0300
2024-10-03T10:30+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску. Официальное заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. 2 октября ЦАХАЛ атаковал жилое здание в районе Меззе, где располагаются дипмиссии разных государств, в том числе абхазское посольство. Три мирных жителя погибли в результате удара, еще трое ранены. "Убеждены, что данный акт не приведет к мирным последствиям, а только лишь приблизит мир к полномасштабной войне в ближневосточном регионе", – говорится в тексте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/kakikh-tseley-dostig-raketnyy-udar-irana-v-izraile-1052460330.html
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абхазия, сирия, новости, мид абхазии
МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску
10:30 03.10.2024 (обновлено: 10:43 03.10.2024)
В результате атаки израильской армии на район Меззе в сирийской столице погибли три человека, еще трое пострадали.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik.
МИД Абхазии решительно осудил удар Израиля по Дамаску. Официальное заявление опубликовано
в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
2 октября ЦАХАЛ атаковал жилое здание в районе Меззе, где располагаются дипмиссии разных государств, в том числе абхазское посольство. Три мирных жителя погибли в результате удара, еще трое ранены.
Ведомство подчеркивает, что нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть прекращены немедленно.
"Убеждены, что данный акт не приведет к мирным последствиям, а только лишь приблизит мир к полномасштабной войне в ближневосточном регионе", – говорится в тексте.