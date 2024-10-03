https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-4-oktyabrya--1052470714.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T21:53+0300

2024-10-03T21:53+0300

2024-10-03T21:56+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/05/1051889084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9224db492c02259a65404fa79baab4c.jpg

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В пятницу, 4 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии