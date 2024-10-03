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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T21:53+0300
2024-10-03T21:53+0300
2024-10-03T21:56+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В пятницу, 4 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 октября
21:53 03.10.2024 (обновлено: 21:56 03.10.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. В пятницу, 4 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.