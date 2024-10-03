https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/rustam-latipov-naznachen-glavoy-pogranupravleniya-sgb-1052466473.html
Рустам Латипов назначен главой Погрануправления СГБ
Рустам Латипов назначен главой Погрануправления СГБ
Sputnik Абхазия
Ранее Латипов был заместителем главы СГБ — начальником погранотряда. 03.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-03T14:56+0300
2024-10-03T14:56+0300
2024-10-03T15:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045273984_0:51:3067:1776_1920x0_80_0_0_e4ca473680095a0e9c5708cce385171c.jpg
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Рустам Латипов назначен заместителем председателя — начальником Погрануправления Службы госбезопасности Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Рустам Латипов родился 16 декабря 1978 года в селе Калдахуара. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета.Служит в органах госбезопасности на офицерских должностях с 2001 года, с 2006 года —на управленческих должностях. С 2020 года работал заместителем главы СГБ — начальником погранотряда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/latipov-ob-eksporte-orekha-iz-abkhazii-1052044540.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045273984_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_98552515031f272c014d0cfdedaa048b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Рустам Латипов назначен главой Погрануправления СГБ
14:56 03.10.2024 (обновлено: 15:10 03.10.2024)
Ранее Латипов был заместителем главы СГБ — начальником погранотряда.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Рустам Латипов назначен заместителем председателя — начальником Погрануправления Службы госбезопасности Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания.
Рустам Латипов родился 16 декабря 1978 года в селе Калдахуара. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета.
Служит в органах госбезопасности на офицерских должностях с 2001 года, с 2006 года —на управленческих должностях.
С 2020 года работал заместителем главы СГБ — начальником погранотряда.