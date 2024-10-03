https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/rustam-latipov-naznachen-glavoy-pogranupravleniya-sgb-1052466473.html

Рустам Латипов назначен главой Погрануправления СГБ

Рустам Латипов назначен главой Погрануправления СГБ

Sputnik Абхазия

Ранее Латипов был заместителем главы СГБ — начальником погранотряда. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T14:56+0300

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Рустам Латипов назначен заместителем председателя — начальником Погрануправления Службы госбезопасности Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Рустам Латипов родился 16 декабря 1978 года в селе Калдахуара. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета.Служит в органах госбезопасности на офицерских должностях с 2001 года, с 2006 года —на управленческих должностях. С 2020 года работал заместителем главы СГБ — начальником погранотряда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/latipov-ob-eksporte-orekha-iz-abkhazii-1052044540.html

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