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Бортников: Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье
Бортников: Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Западные страны не заинтересованы в стабильности в регионе Закавказья и хотя разместить там свой "миротворческий" контингент, заявил... 04.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Западные страны не заинтересованы в стабильности в регионе Закавказья и хотя разместить там свой "миротворческий" контингент, заявил глава ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников на заседании совета в Астане. Глава ФСБ добавил, что на характер этого миротворчества указывает то, что независимая гражданская наблюдательная миссия Европейского союза, развернутая на границе между Арменией и Азербайджаном, занимается разведкой против России и ее партнеров в интересах НАТО.По словам Бортникова, Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/russkie-idut-evropa-gotovitsya-k-samoubiystvu-1052338608.html
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Бортников: Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье
10:30 04.10.2024 (обновлено: 10:41 04.10.2024)
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Западные страны не заинтересованы в стабильности в регионе Закавказья и хотя разместить там свой "миротворческий" контингент, заявил глава ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников на заседании совета в Астане.
"Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской", – сказал он.
Глава ФСБ добавил, что на характер этого миротворчества указывает то, что независимая гражданская наблюдательная миссия Европейского союза, развернутая на границе между Арменией и Азербайджаном, занимается разведкой против России и ее партнеров в интересах НАТО.
По словам Бортникова, Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку.