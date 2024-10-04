https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/bortnikov-zapad-ne-zainteresovan-v-stabilnosti-v-zakavkaze-1052471664.html

Бортников: Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье

Бортников: Запад не заинтересован в стабильности в Закавказье

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Западные страны не заинтересованы в стабильности в регионе Закавказья и хотя разместить там свой "миротворческий" контингент, заявил... 04.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Западные страны не заинтересованы в стабильности в регионе Закавказья и хотя разместить там свой "миротворческий" контингент, заявил глава ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Александр Бортников на заседании совета в Астане. Глава ФСБ добавил, что на характер этого миротворчества указывает то, что независимая гражданская наблюдательная миссия Европейского союза, развернутая на границе между Арменией и Азербайджаном, занимается разведкой против России и ее партнеров в интересах НАТО.По словам Бортникова, Запад добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/russkie-idut-evropa-gotovitsya-k-samoubiystvu-1052338608.html

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