https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/russkie-idut-evropa-gotovitsya-k-samoubiystvu-1052338608.html

"Русские идут": Европа готовится к самоубийству

"Русские идут": Европа готовится к самоубийству

Sputnik Абхазия

Делай раз: без малого две трети депутатов Европарламента призвали "немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России", пишет Елена Караева для РИА... 21.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-21T20:24+0300

2024-09-21T20:24+0300

2024-09-21T22:24+0300

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Делай раз: без малого две трети депутатов Европарламента призвали "немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России", пишет Елена Караева для РИА Новости.Делай два: подари тому же Киеву 35 миллиардов евро, сворованных из российских замороженных активов. Это сделала председатель Еврокомиссии накануне. Делай три: закажи восемь систем новейших систем ПВО (профильный французский министр Лекорню) для "защиты европейских рубежей". И картина коллективного суицидального поведения заиграет новыми красками.Евросоюз постоянно повышает градус эскалации с нами, не всегда, видимо, отдавая себе в этом отчет. Может быть, в Брюсселе полагают, что "лапотные русские с застрявшей в бороде квашеной капустой" не в состоянии сложить два и два и измерить уровень угрозы существования государству. Это не вопрос, это утверждение. Или в том же Брюсселе считают, что такой мощный хапок наших денег мы пропустим мимо глаз и ушей. А заказ систем ПВО — там, в этом "райском саду", и правда думают, что Москва не в состоянии оценить возможные риски столкновения? А это как раз вопрос.На последнем решении Парижа стоит остановиться подробнее. Словно посылая открытку Макрону и Ко, Владимир Путин заявил, что "Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений". Вы так, а мы — так. Если не нравится, придется потерпеть.Что касается 35 миллиардов, забранных с улыбочкой хулигана из подворотни, то это очевидный удар по доверию к резервной валюте ЕС, удар по репутации финансовых учреждений и красный флажок для инвесторов, которые, естественно, опасаясь за свои капиталы, номинированные в евро, будут их выводить в другие юрисдикции. Где сохранность собственности гарантирована, а про репутационные потери понимают лучше, чем люди в сером из Брюсселя.Европарламент, который вроде бы как единственная выборная еэсовская институция, повел себя в стиле девушки с низкой социальной ответственностью. Ну просто в этих кругах считают модным — это во-первых — и, во-вторых, морально оправданным поддерживать Киев. При этом достаточно последить за руками евродепутатов-наперсточников, чтобы понять все про двойные стандарты. Ярый национализм на Украине — это хорошо, потому что так мы получаем анти-Россию, это полезный национализм, переходящий в нацизм, а вот в самом ЕС национализм был и остается жупелом для политкорректной пропаганды, потому что для глобалистов любой градус национализма — очевидная угроза их планам на получение максимальной прибыли от "планеты без границ".Если сказать, что в политическом, финансовом и военном смысле ЕС уже давно вассал американских корпораций и тех, кто принимает решения — хоть глубинное государство, хоть постоялец в Белом доме, — то получится трюизм, известный сегодня всем.Но можно и нужно поддержать дискуссию, поскольку в основе нынешних американских кровавых геополитических выкрутасов — сугубо экономика. И корни нынешнего кризиса в континентальной Европе растут даже не из 2014 года, а гораздо раньше — из 2008-го. Тогда США накрыл чудовищный кризис. Америка выбралась из него, потеряв значительную часть своего оперения. ЕС в тот момент был значительно сильнее экономически. ВВП США составлял чуть больше 14 триллионов долларов, тогда как ВВП ЕС переваливал за 16 триллионов долларов. Это данные из доклада полуторогодовой давности, подготовленного Европейским советом по внешней политике.Такого, непреимущественного в отношении Америки, баланса сил, заатлантические элиты перенести не могли. Тогда Штаты и начали медленно, как удав, душить общеевропейский блок. Последовательно втравливая его в ливийскую кровавую авантюру по устранению Каддафи, затем в сирийскую — не менее кровавую и очень длительную авантюру, когда Европе стало дурно от количества мигрантов, беженцев и нелегалов. Они ж не в Америку потянулись, а в "райский сад". Ну а США, решив, что экономический кризис лучше всего решать, увеличивая вложения в ВПК и в армию, легко обогнали своих европейских "союзников". У тех средств на оборону не было. После разрушения экономического механизма ЕС настала очередь приучать общеевропейский блок и к военной зависимости. А чтобы Брюссель даже не дергался, всегда имелась возможность завязать маленькую победоносную тарифную войну, чтобы союзник мгновенно перестал фрондировать. Ничего персонального, просто бизнес.Проект геополитического кризиса в Европе с участием Украины готовили долго. Европейцы были на подпевках, они лишь уступили задешево бренд "европейской мечты".Но коготок увяз — всей птичке пропасть. И если нужно будет вести европейцев на убой, Америка это сделает не моргнув глазом.Под разговоры о том, что "русские идут", время, приближающее убой, судя по поведению общеевропейцев, истекает. Пусть это пока и не слишком им заметно.Они стараются, закупают системы ПВО, но это им не поможет.Измочаленной политически и депрессивной экономически, объединенной Европе ее заатлантический союзник в определенный момент не оставит ни другого выбора, ни другого выхода, кроме как покончить с собой, ввязавшись в прямое военное столкновение с Россией.В феврале 2022-го, когда Владимир Путин принимал в Кремле Макрона, на пресс-конференции российского лидера спросили о возможности конфронтации с НАТО, то он ответил так: "Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли".Все сказанное или уже сбылось, или сбывается прямо сейчас. Пусть в Брюсселе это возьмут на заметку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240912/prozorov-o-popytke-vsu-zakhvatit-rossiyskuyu-burovuyu-ustanovku--1052250946.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/boevoy-gopak-protiv-dzhiu-dzhitsu-1052117738.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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