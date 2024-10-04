https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-vyvezti-v-rossiyu-okolo-3-millionov-rubley-1052476373.html

Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию около 3 миллионов рублей

Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию около 3 миллионов рублей

Sputnik Абхазия

По таможенному законодательству ЕАЭС, нужно декларировать наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США (примерно 950 тысяч рублей по текущему... 04.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-04T13:47+0300

2024-10-04T13:47+0300

2024-10-04T15:34+0300

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался вывезти из республики около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни. В ходе досмотра сотрудники поста обнаружили пакет с деньгами в подлокотнике между передними сиденьями.Наличные изъяты. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности, сообщает Южное таможенное управление.Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, нужно декларировать наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США (примерно 950 тысяч рублей). Письменное декларирование не предполагает взыскание налогов и пошлин с этой суммы, напоминает ФТС России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/bolee-30-tysyach-sigaret-izyali-na-granitse-s-abkhaziey-1052305233.html

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