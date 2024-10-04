https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-vyvezti-v-rossiyu-okolo-3-millionov-rubley-1052476373.html
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию около 3 миллионов рублей
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию около 3 миллионов рублей
Sputnik Абхазия
По таможенному законодательству ЕАЭС, нужно декларировать наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США (примерно 950 тысяч рублей по текущему... 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T13:47+0300
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался вывезти из республики около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни. В ходе досмотра сотрудники поста обнаружили пакет с деньгами в подлокотнике между передними сиденьями.Наличные изъяты. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности, сообщает Южное таможенное управление.Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, нужно декларировать наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США (примерно 950 тысяч рублей). Письменное декларирование не предполагает взыскание налогов и пошлин с этой суммы, напоминает ФТС России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/bolee-30-tysyach-sigaret-izyali-na-granitse-s-abkhaziey-1052305233.html
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абхазия, россия, новости, таможня
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию около 3 миллионов рублей
13:47 04.10.2024 (обновлено: 15:34 04.10.2024)
По таможенному законодательству ЕАЭС, нужно декларировать наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США (примерно 950 тысяч рублей по текущему курсу).
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался вывезти из республики около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
"Лексус" был остановлен на пункте пропуска "Адлер". Водитель заявил, что не везет товаров, подлежащих таможенному декларированию.
В ходе досмотра сотрудники поста обнаружили пакет с деньгами в подлокотнике между передними сиденьями.
Наличные изъяты. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности, сообщает Южное таможенное управление.
Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, нужно декларировать наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США (примерно 950 тысяч рублей). Письменное декларирование не предполагает взыскание налогов и пошлин с этой суммы, напоминает ФТС России.