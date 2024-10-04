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Киев потерял более 20 тысяч человек с начала вторжения в Курскую область
Киев потерял более 20 тысяч человек с начала вторжения в Курскую область
Sputnik Абхазия
Подразделения ВСУ перешли в наступление для захвата территории Курской области 6 августа 2024 года. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. С начала вторжения Киев потерял на Курском направлении более 20 тысяч человек, сообщает Минобороны России. Помимо живой силы, с 6 августа потери противника на этом направлении составили: 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники, одна установка разминирования УР-77, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Только за сутки было отражено пять попыток прорыва украинских подразделений через границу, Киев потерял более 350 человекПодразделения ВСУ перешли в наступление для захвата территории Курской области 6 августа 2024 года. Владимир Путина назвал действия Киева провокацией, призванной остановить наступление на Донбассе.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
Киев потерял более 20 тысяч человек с начала вторжения в Курскую область
17:27 04.10.2024 (обновлено: 17:44 04.10.2024)
Подразделения ВСУ перешли в наступление для захвата территории Курской области 6 августа 2024 года.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. С начала вторжения Киев потерял на Курском направлении более 20 тысяч человек, сообщает Минобороны России.
Помимо живой силы, с 6 августа потери противника на этом направлении составили: 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники, одна установка разминирования УР-77, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Только за сутки было отражено пять попыток прорыва украинских подразделений через границу, Киев потерял более 350 человек
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – говорится в публикации.
Подразделения ВСУ перешли в наступление для захвата территории Курской области 6 августа 2024 года.
Владимир Путина назвал
действия Киева провокацией, призванной остановить наступление на Донбассе.