https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-oktyabrya-1052480457.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, а также барического поля пониженного давления. 04.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-04T17:34+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии