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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, а также барического поля пониженного давления. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T17:34+0300
2024-10-04T17:34+0300
2024-10-04T17:42+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 октября
17:34 04.10.2024 (обновлено: 17:42 04.10.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, а также барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.