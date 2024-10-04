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Водозаборные скважины восстановили в Галском районе
Водозаборные скважины восстановили в Галском районе
Sputnik Абхазия
Гал и Галский район регулярно испытывают проблемы с водоснабжением, которые особенно обостряются в период засухи. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T13:51+0300
2024-10-04T13:51+0300
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Водозаборные скважины восстановили в Галском районе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия.По словам Пилия, вода спускается самотеком из водозабора в селе Речху Ткуарчалского района, но в летний сезон ее не хватало. Восстановление скважин позволит обеспечить водой жителей Гала в засушливые месяцы.Санэпидстанция уже проверила качество воды. Показатели, как отметил глава администрации, хорошие."Уже в следующем году в засушливые месяцы город не останется без воды. Но есть другая проблема. Сама городская трубопроводная сеть в плохом состоянии, много протечек. Всю сеть необходимо заменить", – подчеркнул он.Руководство района планирует обращаться к республиканским властям для изыскания средств на замену сети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/grafik-podachi-vody-vveli-v-gale-1052302935.html
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Водозаборные скважины восстановили в Галском районе
13:51 04.10.2024 (обновлено: 15:33 04.10.2024)
Гал и Галский район регулярно испытывают проблемы с водоснабжением, которые особенно обостряются в период засухи.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Водозаборные скважины восстановили в Галском районе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия.
По словам Пилия, вода спускается самотеком из водозабора в селе Речху Ткуарчалского района, но в летний сезон ее не хватало. Восстановление скважин позволит обеспечить водой жителей Гала в засушливые месяцы.
Санэпидстанция уже проверила качество воды. Показатели, как отметил глава администрации, хорошие.
"Уже в следующем году в засушливые месяцы город не останется без воды. Но есть другая проблема. Сама городская трубопроводная сеть в плохом состоянии, много протечек. Всю сеть необходимо заменить", – подчеркнул он.
Руководство района планирует обращаться к республиканским властям для изыскания средств на замену сети.