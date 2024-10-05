Полвека в школе: история учительницы Елены Когония из села Пакуащ
15:28 05.10.2024 (обновлено: 15:30 05.10.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Елена Когония-Тания более 60 лет проработала в Пакуащской школе. За заслуги она была удостоена звания Заслуженный учитель Абхазии. В 2017 году Когония оставила школу, хоть это решение далось ей нелегко.
О том, как Елена Когония стала учителем и почему она считает эту профессию своим призванием, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Сария Кварацхелия
На веранде большого двухэтажного дома нас встречает 90-летняя Елена Когония-Тания.
-Добро пожаловать, дорогие! - Елена Ивановна сразу зовет гостей в дом.
Широкая улыбка и ласковый голос сразу выдают мягкий характер бывшей учительницы. Сама Елена Ивановна позже признается, что главное для педагога - любовь к детям. Без этого воспитать достойную личность практически невозможно.
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из Кутола в Пакуащ
Елена Когония-Тания родилась в абхазском селе Кутол Очамчырского района. После окончания пединститута ее сразу направили работать в сельскую школу - сначала в Гуаду, затем в родной Кутол.
Как признается сама Елена Ивановна, начинать работу в школе ей было нелегко.
"Сложности были поначалу, когда я, молодая, без опыта, начинала работать. Естественно, я боялась, это было очень ответственно. Но когда коллектив хороший, проще втягиваться в профессию. В Гуаде и в Кутоле меня тепло приняли, что очень помогло мне, вселило в меня дух”, - отмечает Когония-Тания.
После того, как она два года отработала в Гуаде и в Кутол, Елену Ивановну "занесло в Пакуащ" - молодая учительница вышла замуж в одно из самых отдаленных сел Очамчырского района.
"Здесь раньше даже дороги не было, на машинах сюда добраться было невозможно. Когда мои родственники собирались ко мне в гости, они оставляли машину на берегу реки, переходили ее вброд и пешком доходили до моего дома", - с улыбкой вспоминает Елена Ивановна.
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но инфраструктурные сложности не напугали молодую учительницу. Симпатия к мужу была сильнее, хотя мысли о переезде в более удобное место посещали молодую пару.
"Мой супруг даже купил землю в хорошем месте. Мы планировали построить новый дом и туда переехать. Но, когда мой отец узнал об этом, он подумал, что его зять оставляет отцовский дом по моей прихоти. Он приехал ко мне и строго сказал: "Если вы бросите этот дом и переедете в другое место, то ты мне не дочь", - рассказывает она.
Разговор с отцом стал решающим. Елена Ивановна и ее супруг остались в его отцовском доме, к которому вскоре провели и дорогу. Сама Когония-Тания устроилась работать в местную школу.
Елене Ивановна призналась, что и сегодня не оставляет этот дом, как ей когда-то наказал отец.
"Мой сын живет в Сухуме. Он хочет забрать меня к себе, но я не соглашаюсь. Только здесь отдыхает моя душа. Жить в городе я не смогу", - признается она.
Нелегкое призвание
Воспитание детей, уход за домом и работа в школе – все это Елене Ивановне приходилось совмещать.
"Я работала в школе, и в то же время мне нужно было успевать заниматься хозяйством, уже было двое детей. Да, было сложно, но я справилась. Наверное, этот тяжелый труд и наложил отпечаток на мое нынешнее здоровье", - с грустью отмечает учительница.
5 октября 2023, 15:34
По ее словам, в советское время к учителям были очень требовательны. В школы часто приезжала комиссия, которая проверяла качество преподавания.
"Из Грузии часто приезжала комиссия, проверяли школы. В неделю 2-3 раза приезжали. Мы всегда хорошо готовились. Однажды комиссия приехала в Пакуащ. Без предупреждения они зашли ко мне на урок русского языка. Слава Богу, он прошел хорошо, дети хорошо отвечали, комиссии все понравилось. Я тогда оставляла детей после уроков, готовила с ними домашнее задание, чтобы на следующий день они приходили подготовленные. После этого комиссия из Грузии мне прислала грамоту. В тот год мне присвоили звание "Учитель года", я стала учителем высшей категории, мне подняли зарплату. Из районного отдела образования мне поручили ездить по сельским школам, проводить открытые уроки. Мы их проводили. Учителя работали очень добросовестно", - рассказывает Елена Ивановна.
Елена Ивановна работала не только с неуспевающими учениками, но и с их родителями. Она даже создала Институт семьи, в рамках которого проводила встречи с мамами и папами, рассказывала об успеваемости детей и о том, как им можно помочь преодолеть сложности.
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
"Самое главное для учителя – донести материал до каждого ребенка. У некоторых, конечно, были сложности с освоением программы даже после нескольких объяснений. Если кто-то не понял, я снова объясняла, оставляла учеников после уроков. Затем я создала Институт родителей, приглашала родителей, чтобы и они помогали своим детям", - вспоминает Когония-Тания.
Тяжелое время
Тяжелым периодом Елена Ивановна называет послевоенный период. Тогда мстощенный бюджет Абхазии не позволял выплачивать зарплаты учителям.
"Оплата легла на плечи родителей. Но откуда им самим было брать деньги? Все учителя тогда работали без зарплаты, и никто не возмущался. Да, после войны было очень тяжело. Но постепенно все образовалось. Абхазия стала независимой, это было самое главное. И то, что мы остались без зарплат нас не столько волновало. Важнее были Победа и Независимость", - отмечает Когония-Тания.
Но после войны детей в пакуащской школе детей постепенно становилось все меньше – многие семьи уезжали из села.
"Сразу после войны у меня было 14 учеников. А в конце, перед уходом, их уже было четверо. Я их выпустила, а затем оставила работу. Это, конечно, было очень сложно, и сегодня я с грустью вспоминаю школу. Но мои коллеги не забывают обо мне, приходят каждое 1 сентября и поздравляют. Периодически предлагают вернуться в школу, но уже я не соглашаюсь”, - добавляет она.
© Sputnik / Томас ТхайцукУчительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
За заслуги перед страной Елена Когония-Тания получила звание "Заслуженного учителя Абхазии".