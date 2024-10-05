https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/polveka-v-shkole-istoriya-uchitelnitsy-eleny-kogoniya-iz-sela-pakuasch-1052488907.html

Полвека в школе: история учительницы Елены Когония из села Пакуащ

Полвека в школе: история учительницы Елены Когония из села Пакуащ

Sputnik Абхазия

Елена Когония-Тания более 60 лет проработала в Пакуащской школе. За заслуги она была удостоена звания Заслуженный учитель Абхазии. В 2017 году Когония оставила... 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T15:28+0300

2024-10-05T15:28+0300

2024-10-05T15:30+0300

в абхазии

абхазия

день учителя

учительница

школа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/04/1052481701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_654b215e9db553a6292c71c330b0b133.jpg

О том, как Елена Когония стала учителем и почему она считает эту профессию своим призванием, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Сария КварацхелияНа веранде большого двухэтажного дома нас встречает 90-летняя Елена Когония-Тания.-Добро пожаловать, дорогие! - Елена Ивановна сразу зовет гостей в дом.Широкая улыбка и ласковый голос сразу выдают мягкий характер бывшей учительницы. Сама Елена Ивановна позже признается, что главное для педагога - любовь к детям. Без этого воспитать достойную личность практически невозможно.Из Кутола в ПакуащЕлена Когония-Тания родилась в абхазском селе Кутол Очамчырского района. После окончания пединститута ее сразу направили работать в сельскую школу - сначала в Гуаду, затем в родной Кутол.Как признается сама Елена Ивановна, начинать работу в школе ей было нелегко.После того, как она два года отработала в Гуаде и в Кутол, Елену Ивановну "занесло в Пакуащ" - молодая учительница вышла замуж в одно из самых отдаленных сел Очамчырского района."Здесь раньше даже дороги не было, на машинах сюда добраться было невозможно. Когда мои родственники собирались ко мне в гости, они оставляли машину на берегу реки, переходили ее вброд и пешком доходили до моего дома", - с улыбкой вспоминает Елена Ивановна.Но инфраструктурные сложности не напугали молодую учительницу. Симпатия к мужу была сильнее, хотя мысли о переезде в более удобное место посещали молодую пару.Разговор с отцом стал решающим. Елена Ивановна и ее супруг остались в его отцовском доме, к которому вскоре провели и дорогу. Сама Когония-Тания устроилась работать в местную школу.Елене Ивановна призналась, что и сегодня не оставляет этот дом, как ей когда-то наказал отец."Мой сын живет в Сухуме. Он хочет забрать меня к себе, но я не соглашаюсь. Только здесь отдыхает моя душа. Жить в городе я не смогу", - признается она.Нелегкое призваниеВоспитание детей, уход за домом и работа в школе – все это Елене Ивановне приходилось совмещать."Я работала в школе, и в то же время мне нужно было успевать заниматься хозяйством, уже было двое детей. Да, было сложно, но я справилась. Наверное, этот тяжелый труд и наложил отпечаток на мое нынешнее здоровье", - с грустью отмечает учительница.По ее словам, в советское время к учителям были очень требовательны. В школы часто приезжала комиссия, которая проверяла качество преподавания.Елена Ивановна работала не только с неуспевающими учениками, но и с их родителями. Она даже создала Институт семьи, в рамках которого проводила встречи с мамами и папами, рассказывала об успеваемости детей и о том, как им можно помочь преодолеть сложности."Самое главное для учителя – донести материал до каждого ребенка. У некоторых, конечно, были сложности с освоением программы даже после нескольких объяснений. Если кто-то не понял, я снова объясняла, оставляла учеников после уроков. Затем я создала Институт родителей, приглашала родителей, чтобы и они помогали своим детям", - вспоминает Когония-Тания.Тяжелое времяТяжелым периодом Елена Ивановна называет послевоенный период. Тогда мстощенный бюджет Абхазии не позволял выплачивать зарплаты учителям.Но после войны детей в пакуащской школе детей постепенно становилось все меньше – многие семьи уезжали из села."Сразу после войны у меня было 14 учеников. А в конце, перед уходом, их уже было четверо. Я их выпустила, а затем оставила работу. Это, конечно, было очень сложно, и сегодня я с грустью вспоминаю школу. Но мои коллеги не забывают обо мне, приходят каждое 1 сентября и поздравляют. Периодически предлагают вернуться в школу, но уже я не соглашаюсь”, - добавляет она.За заслуги перед страной Елена Когония-Тания получила звание "Заслуженного учителя Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/uchitel-legenda-istoriya-adelaidy-kapba-1048462859.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, день учителя, учительница, школа