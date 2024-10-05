https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/rossiyskie-voyska-osvobodili-zhelannoe-vtoroe-v-dnr-1052490970.html

Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1925 человек, следует из сводки российского оборонного ведомства. 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T18:57+0300

2024-10-05T18:57+0300

2024-10-05T18:57+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО сбито восемь реактивных снарядов HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 55 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32871 БПЛА, 580 ЗРК, 18527 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин РСЗО, 15619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26942 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/vs-rf-nanesli-29-gruppovykh-udarov-po-ukrainskim-voennym-obektam-za-nedelyu-1052481127.html

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