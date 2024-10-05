https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/uchitelyam-abkhazii-prisvoili-pochetnye-zvaniya-1052490402.html

Учителям Абхазии присвоили почетные звания

Учителям Абхазии присвоили почетные звания

Sputnik Абхазия

Ежегодно в Абхазии, России и многих других странах мира 5 октября отмечается День Учителя. 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T18:23+0300

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2024-10-05T18:23+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении званий "Заслуженный учитель Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения звания удостоились:

https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/polveka-v-shkole-istoriya-uchitelnitsy-eleny-kogoniya-iz-sela-pakuasch-1052488907.html

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