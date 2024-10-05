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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/uchitelyam-abkhazii-prisvoili-pochetnye-zvaniya-1052490402.html
Учителям Абхазии присвоили почетные звания
Учителям Абхазии присвоили почетные звания
Sputnik Абхазия
Ежегодно в Абхазии, России и многих других странах мира 5 октября отмечается День Учителя. 05.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении званий "Заслуженный учитель Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения звания удостоились:
https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/polveka-v-shkole-istoriya-uchitelnitsy-eleny-kogoniya-iz-sela-pakuasch-1052488907.html
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абхазия, учителя, новости

Учителям Абхазии присвоили почетные звания

18:23 05.10.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Листок и ручка
Листок и ручка - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Ежегодно в Абхазии, России и многих других странах мира 5 октября отмечается День Учителя.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении званий "Заслуженный учитель Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.
За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения звания удостоились:
Ира Агрба, учитель-логопед вспомогательной школы Сухума;
Манана Ардзинба, учитель абхазского языка Гудаутской школы №4;
Руслан Бения, учитель математики Дурипшской школы;
Хатуна Квасия методист отдела образования Гулрыпшского района;
Шамирам Кесян, учитель и методист армянского языка и литературы Амжыкхуской школы;
Саида Логуа, замдиректора по учебной части Члоуской школы;
Алла Парсалиди, учитель русского языка и литературы Бзыбской школы №2;
Нонна Рабая, учителю истории Гудаутской средней школы №5;
Алек Сеферян, директор Приморской школы №2;
Белла Хагба, учитель начальных классов горской школы №10;
Алла Читанава, учитель английского языка гагрской школы №2.
Учительница из села Пакуаш Елена Когония-Тания - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2024
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