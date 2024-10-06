https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/prazdnik-urozhaya-na-lykhnashte-perenesli--1052492575.html
"Праздник урожая" на Лыхнаште перенесли
"Праздник урожая" на Лыхнаште перенесли
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта перенесли на 3 ноября, сообщил Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Юрий... 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T11:13+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта перенесли на 3 ноября, сообщил Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.Этот традиционный праздник, который ежегодно отмечается в селе Лыхны, будет юбилейным. Он проводится с 1984 года. Исключением стали три пандемийных года.Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок.Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Проводятся абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/glavnyy-chetverg-avidzba-o-podgotovke-gudautskogo-rayona-k-zime-i-itogakh-tursezona--1052388312.html
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абхазия, лыхны, общество, культура, гудаутский район
абхазия, лыхны, общество, культура, гудаутский район
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта перенесли на 3 ноября, сообщил Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.
Этот традиционный праздник, который ежегодно отмечается в селе Лыхны, будет юбилейным. Он проводится с 1984 года. Исключением стали три пандемийных года.
В нем участвуют все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В прошлом году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесской Республики.
Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок.
Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Проводятся абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.