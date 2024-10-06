https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/prazdnik-urozhaya-na-lykhnashte-perenesli--1052492575.html

"Праздник урожая" на Лыхнаште перенесли

"Праздник урожая" на Лыхнаште перенесли

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта перенесли на 3 ноября, сообщил Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Юрий... 06.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-06T11:13+0300

2024-10-06T11:13+0300

2024-10-06T11:15+0300

в абхазии

абхазия

лыхны

общество

культура

гудаутский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/0c/1049028745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcd5cea51b3c0dffa04ca5c7085f8108.jpg

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта перенесли на 3 ноября, сообщил Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия.Этот традиционный праздник, который ежегодно отмечается в селе Лыхны, будет юбилейным. Он проводится с 1984 года. Исключением стали три пандемийных года.Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок.Культурная программа праздника включает концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Проводятся абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/glavnyy-chetverg-avidzba-o-podgotovke-gudautskogo-rayona-k-zime-i-itogakh-tursezona--1052388312.html

абхазия

лыхны

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, лыхны, общество, культура, гудаутский район