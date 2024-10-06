https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-oktyabrya-1052494786.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплой воздушной массы. 06.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-06T18:18+0300

2024-10-06T18:18+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В понедельник, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии