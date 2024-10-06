https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-7-oktyabrya-1052494786.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплой воздушной массы. 06.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-06T18:18+0300
2024-10-06T18:18+0300
2024-10-06T18:18+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050311589_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a488924779565fdc91969d24f9f230fc.jpg
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В понедельник, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050311589_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_41a04a7cdf2b2b914b92456394b11a26.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 7 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплой воздушной массы.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В понедельник, 7 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.