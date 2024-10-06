https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/rospisi-na-fasade-sgorevshego-zdaniya-tsvz-v-sukhume-udastsya-sokhranit-1052494355.html

Росписи на фасаде сгоревшего здания ЦВЗ в Сухуме удастся сохранить

Росписи на фасаде сгоревшего здания ЦВЗ в Сухуме удастся сохранить

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Росписи на фасаде сгоревшего здания Центрального выставочного зала в Сухуме удастся сохранить, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира... 06.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-06T17:35+0300

2024-10-06T17:35+0300

2024-10-06T17:35+0300

в абхазии

центральный выставочный зал г. сухум

сухум

абхазия

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/06/1052493878_1:0:741:416_1920x0_80_0_0_9e8cd41859b42e8c5638b22ba8e7cd3b.jpg

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Росписи на фасаде сгоревшего здания Центрального выставочного зала в Сухуме удастся сохранить, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. По словам Арсалия, в Абхазии нигде больше нет здания с такой росписью, что определенно делает его уникальной. Она отметила, что эта роспись пострадала из-за пожара и погодных условий, но не была уничтожена окончательно и ее можно восстановить. Работы по реставрации самого здания продолжаются. С понедельника 7 октября строители приступят к заливке бетоном пола на первом этажа. Аналогичные работы на втором этаже уже выполнены. В конце октября начнут возводить кровлю. Реставрацию первого этажа намерены завершить к концу года. Там будет располагаться Центральный выставочный зал Абхазии. Так как здание состояло из деревянных перекрытий, при пожаре появились повреждения на фасаде тоже. Строители практически заново возвели внутреннюю его часть с новыми бетонными перекрытиями. Реставрацией объекта будут заниматься абхазские специалисты с опытом работы в области сохранения культурного наследия. Сейчас они восстанавливают Бедийский храм. Строительные работы выполняет Госкомпания "Апсныргылара" по заказу Правительства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240712/zavershena-ustanovka-faltsevoy-krovli-v-zdanii-natsgalerei-na-ulitse-pushkina-v-sukhume-1051673187.html

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

центральный выставочный зал г. сухум, сухум, абхазия, культура