Росписи на фасаде сгоревшего здания ЦВЗ в Сухуме удастся сохранить

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Росписи на фасаде сгоревшего здания Центрального выставочного зала в Сухуме удастся сохранить, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. По словам Арсалия, в Абхазии нигде больше нет здания с такой росписью, что определенно делает его уникальной. Она отметила, что эта роспись пострадала из-за пожара и погодных условий, но не была уничтожена окончательно и ее можно восстановить. Работы по реставрации самого здания продолжаются. С понедельника 7 октября строители приступят к заливке бетоном пола на первом этажа. Аналогичные работы на втором этаже уже выполнены. В конце октября начнут возводить кровлю. Реставрацию первого этажа намерены завершить к концу года. Там будет располагаться Центральный выставочный зал Абхазии. Так как здание состояло из деревянных перекрытий, при пожаре появились повреждения на фасаде тоже. Строители практически заново возвели внутреннюю его часть с новыми бетонными перекрытиями. Реставрацией объекта будут заниматься абхазские специалисты с опытом работы в области сохранения культурного наследия. Сейчас они восстанавливают Бедийский храм. Строительные работы выполняет Госкомпания "Апсныргылара" по заказу Правительства.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Росписи на фасаде сгоревшего здания Центрального выставочного зала в Сухуме удастся сохранить, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
"Здание было построено в 1912-1914 годах. Тот, кто его строил, пригласил художника-декоратора по фамилии Пишт, который на верхней части фасада сделал панораму набережной Сухума. Роспись уникальна тем, что вы можете увидеть набережную от красного моста до Маяка. Вы увидите море, корабли, пристань и так далее", - объяснила она.
По словам Арсалия, в Абхазии нигде больше нет здания с такой росписью, что определенно делает его уникальной.
Она отметила, что эта роспись пострадала из-за пожара и погодных условий, но не была уничтожена окончательно и ее можно восстановить. Работы по реставрации самого здания продолжаются.
С понедельника 7 октября строители приступят к заливке бетоном пола на первом этажа. Аналогичные работы на втором этаже уже выполнены. В конце октября начнут возводить кровлю.
Реставрацию первого этажа намерены завершить к концу года. Там будет располагаться Центральный выставочный зал Абхазии.
"Хочу обратить внимание наших граждан на то, что фасад здания не всегда показывает тот объем работы, который проведен за последние полгода за фасадом. 70% здания, действительно, выгорело, обрушились задние конструкции. Фактически в аварийном состоянии остались только первый этаж и фасад второго этажа", - уточнила Арсалия.
Так как здание состояло из деревянных перекрытий, при пожаре появились повреждения на фасаде тоже. Строители практически заново возвели внутреннюю его часть с новыми бетонными перекрытиями.
Реставрацией объекта будут заниматься абхазские специалисты с опытом работы в области сохранения культурного наследия. Сейчас они восстанавливают Бедийский храм. Строительные работы выполняет Госкомпания "Апсныргылара" по заказу Правительства.