https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/dva-musorovoza-priobrela-administratsiya-sukhumskogo-rayona-1052507711.html

Два мусоровоза приобрела администрация Сухумского района

Два мусоровоза приобрела администрация Сухумского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Два мусоровоза приобрела администрация Сухумского района на средства из резервного фонда президента и местного бюджета. 07.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-07T18:30+0300

2024-10-07T19:41+0300

в абхазии

мусор

абхазия

сухумский район

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Два мусоровоза приобрела администрация Сухумского района на средства из резервного фонда президента и местного бюджета. Спецтехника марки KAMAZ обошлась в более чем 16,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба администрации. Еще шесть мусорных контейнеров куплены за 600 тысяч рублей и распределены по селам района. "Это большая помощь нашему району. С учетом новой приобретенной техники сможем вывозить свыше 34 кубов мусора ежедневно", — отметил директор коммунального хозяйства Денис Чанба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/goryaschaya-problema-kak-abkhaziya-spravlyaetsya-s-vyvozom-musora-v-kurortnyy-sezon-1052050618.html

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