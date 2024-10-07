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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 07.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-07T19:00+0300
2024-10-07T19:00+0300
2024-10-07T20:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Во вторник, 8 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, до второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 октября
19:00 07.10.2024 (обновлено: 20:20 07.10.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Во вторник, 8 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, до второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.