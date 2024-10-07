https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-8-oktyabrya-1052507943.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 8 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться в барическом поле повышенного давления. 07.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Во вторник, 8 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, до второй половины дня ожидается дождь разной интенсивности с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии