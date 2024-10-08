https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-9-oktyabrya-1052516883.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду, 9 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду, 9 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии