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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду, 9 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T20:16+0300
2024-10-08T20:16+0300
2024-10-08T20:16+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду, 9 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 октября
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В среду, 9 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.