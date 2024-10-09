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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/bolee-soroka-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052518357.html
Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ. 09.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.24 беспилотника – над Брянской областью, 5 – над Белгородской областью, по 2 – в Курской и Ростовской областях, 1 – в Краснодарском крае, 13 – над акваторией Азовского моря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/rossiyskie-voyska-osvobodili-zhelannoe-vtoroe-v-dnr-1052490970.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

11:07 09.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в тексте.
24 беспилотника – над Брянской областью, 5 – над Белгородской областью, по 2 – в Курской и Ростовской областях, 1 – в Краснодарском крае, 13 – над акваторией Азовского моря.
Боевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2024
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
5 октября, 18:57
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