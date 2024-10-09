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Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ. 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T11:07+0300
2024-10-09T11:07+0300
2024-10-09T11:07+0300
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.24 беспилотника – над Брянской областью, 5 – над Белгородской областью, по 2 – в Курской и Ростовской областях, 1 – в Краснодарском крае, 13 – над акваторией Азовского моря.
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в тексте.
24 беспилотника – над Брянской областью, 5 – над Белгородской областью, по 2 – в Курской и Ростовской областях, 1 – в Краснодарском крае, 13 – над акваторией Азовского моря.