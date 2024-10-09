https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/bolee-soroka-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052518357.html

Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Более сорока украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ. 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T11:07+0300

2024-10-09T11:07+0300

2024-10-09T11:07+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили 47 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.24 беспилотника – над Брянской областью, 5 – над Белгородской областью, по 2 – в Курской и Ростовской областях, 1 – в Краснодарском крае, 13 – над акваторией Азовского моря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/rossiyskie-voyska-osvobodili-zhelannoe-vtoroe-v-dnr-1052490970.html

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