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Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ
Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ
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"Черноморэнерго" проводит ремонтные работы на ПС "Мысра" и ВЛ "Пицунда". 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T13:25+0300
2024-10-09T13:25+0300
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Черноморэнерго". Сегодня, 9 октября, с 13:00 до 16:00, будет отключена ПС "Мысра".10 и 11 октября, с 15:00 до 17:00, отключат ВЛ "Пицунда".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/bolee-500-abonentam-v-abkhazii-otklyuchali-svet-iz-za-neuplaty-1050976323.html
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Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ
13:25 09.10.2024 (обновлено: 13:38 09.10.2024)
"Черноморэнерго" проводит ремонтные работы на ПС "Мысра" и ВЛ "Пицунда".
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
Сегодня, 9 октября, с 13:00 до 16:00, будет отключена ПС "Мысра".
10 и 11 октября, с 15:00 до 17:00, отключат ВЛ "Пицунда".