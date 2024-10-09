https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/chast-gagrskogo-i-gudautskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-remontnykh-rabot-1052520938.html

Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ

Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ

Sputnik Абхазия

"Черноморэнерго" проводит ремонтные работы на ПС "Мысра" и ВЛ "Пицунда". 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T13:25+0300

2024-10-09T13:25+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Часть Гагрского и Гудаутского района останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Черноморэнерго". Сегодня, 9 октября, с 13:00 до 16:00, будет отключена ПС "Мысра".10 и 11 октября, с 15:00 до 17:00, отключат ВЛ "Пицунда".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/bolee-500-abonentam-v-abkhazii-otklyuchali-svet-iz-za-neuplaty-1050976323.html

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