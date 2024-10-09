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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/gagra-voshla-v-pyaterku-populyarnykh-mest-dlya-bronirovaniya-oteley-v-oktyabre-1052520187.html
Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в октябре
Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в октябре
Sputnik Абхазия
Отдых в Абхазии популярен не только летом, многие туристы предпочитают посещать республику в бархатный сезон. 09.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в отелях у россиян в октябре 2024 года, по данным сервиса Tvil.ru.Первое место в рейтинге занимает Сочи, на втором месте северная столица России — Санкт-Петербург, не третьем — Москва.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/gagra-voshla-v-pyaterku-populyarnykh-mest-dlya-bronirovaniya-oteley-v-sentyabre-1052162102.html
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абхазия, новости, отдых

Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в октябре

13:15 09.10.2024 (обновлено: 13:39 09.10.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗакат солнца в Гагре
Закат солнца в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отдых в Абхазии популярен не только летом, многие туристы предпочитают посещать республику в бархатный сезон.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Гагра вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в отелях у россиян в октябре 2024 года, по данным сервиса Tvil.ru.
Первое место в рейтинге занимает Сочи, на втором месте северная столица России — Санкт-Петербург, не третьем — Москва.
Туристический сезон в Гаграх - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2024
В Абхазии
Гагра вошла в пятерку популярных мест для бронирования отелей в сентябре
3 сентября, 11:48
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