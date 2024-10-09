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Работы по благоустройству начались в Сухумской крепости

Работы по благоустройству начались в Сухумской крепости

Sputnik Абхазия

Благоустройство Сухумской крепости проводится за счет государственного бюджета. 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T18:47+0300

2024-10-09T18:47+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по благоустройству начались в Сухумской крепости. Они направлены на сохранение уникального культурного объекта, который станет привлекательным для жителей и гостей республики, сказал в интервью Sputnik директор Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа. "Концепция заключается в том, что заповедник нужно представить людям и сделать из него туристический и научно-популярный центр", - подчеркнул он. Проект финансирует государство, в этом году были выделены средства для начала работ. "Самый главный смысл и суть этого проекта в том, чтобы музей под открытым небом на территории Сухумской крепости перестал быть датационным, чтобы не нужно было выделять на него средства, чтобы он встал на самообеспечение", - подчеркнул Инал-ипа. Это, по его словам позволит проводить раскопки на территории крепости за свой счет. "В данный момент мы прокладываем тропинки с помощью тротуарной плитки. Дальше будут установлены информационные таблички. Будет разработка туристического маршрута, установим лавочки, урны, освещение", - сообщил он. После открытия музея под открытым небом, там будут проходить выставки ремесленников, различные фестивали, добавил Инал-ипа. "Одна из башен Сухумской крепости по договору была отдана Союзу оружейников Абхазии, они тоже выполняют свою важную работу, им нужно было место экспозиционное и архивных хранений. Мы решили, что это очень подходит под концепцию исторического памятника и мы объединили наши усилия", - подчеркнул он. Работы по благоустройству завершатся летом 2025 года, и культурный объект будет открыт для посетителей, проинформировал директор музея.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/dom-abkhazskogo-oruzhiya-kakim-budet-muzey-v-sukhumskoy-kreposti-1052201178.html

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