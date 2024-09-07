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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/dom-abkhazskogo-oruzhiya-kakim-budet-muzey-v-sukhumskoy-kreposti-1052201178.html
"Дом" абхазского оружия: каким будет музей в Сухумской крепости
"Дом" абхазского оружия: каким будет музей в Сухумской крепости
Sputnik Абхазия
На территории Сухумской крепости появится музей абхазского оружия, в нем будут экспонировать как старинное оружие, так и реплики, созданные местными мастерами. 07.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-07T09:00+0300
2024-09-07T09:00+0300
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О том, как идет работа по реализации культурного проекта, читайте в материале Sputnik Абхазия. Бадрак Авидзба, Sputnik Музей оружия С начала лета в северо-западном бастионе Сухумской крепости проводятся археологические раскопки. По их завершении на этой территории планируется открытие музея оружия.Как рассказал заместитель председателя Союза художников, кузнецов-оружейников "Х-напы" Рауль Кобахия, наряду с археологическими раскопками в Государственном управлении охраны историко-культурного наследия республики идет обсуждение проекта будущего экспозиционного зала. Кобахия сказал, что по завершении археологических раскопок и при утверждении технического задания экспозиционного зала планируется составить проектно-сметную документацию, подсчитать расходы. Затем будет начата работа по облагораживанию объекта и созданию экспозиционного зала. В зале будет экспонироваться как историческое оружие, так и новые работы, созданные местными кузнецами, мастерами-оружейниками. "Это работы, которые отбираются на ежегодных выставках. Из трех представленных работ выбирается лучшее художественное оружие, которое остается в фонде нашего будущего музея", – подчеркнул Кобахия. Археологические находки Младший научный сотрудник отдела археологи Абхазского института гуманитарных исследований Дмитрий Авидзба в свою очередь отметил, что археологи расчистили определенную часть крепости. В частности, была полностью раскопана ниша внутри крепостной стены. В верхнем слое они обнаружили предметы XIX-XX века. "Самыми яркими находками были шрапнель и замок от кандалов. Как вы знаете, здесь на завершающем этапе функционирования крепости располагалась тюрьма", – отметил Авидзба. Опустившись ниже, на полтора-два метра, ученые обнаружили предметы, относящиеся к концу XVII – началу XVIII века. Это так называемый "османский период". "Этот период в основном представлен посудой, такой как поливная керамика. Также встречаются осколки, предположительно, фаянса или фарфора, многочисленные курительные трубки", - сказал он.Кроме того, археологи обнаружили многочисленные останки животных, что свидетельствует об активном использовании данного узла крепости. После классификации найденного на раскопках все материалы будут переданы в Абхазский государственный музей. По словам Дмитрия Авидзба, завершить работы планируется в течение года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/soyuz-oruzheynikov-sozdal-tsifrovuyu-bazu-predmetov-vooruzheniya-abkhazskikh-masterov-1044837733.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/takie-obstoyatelstva-o-nashestviyakh-chernykh-kopateley-na-pamyatniki-istorii-1051929863.html
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абхазия, новости, история
абхазия, новости, история

"Дом" абхазского оружия: каким будет музей в Сухумской крепости

09:00 07.09.2024
© SputnikЭкспозиция оружейников в Сухумской крепости
Экспозиция оружейников в Сухумской крепости - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2024
© Sputnik
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Колумнист Sputnik Бадрак Авидзба - Sputnik Абхазия
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
На территории Сухумской крепости появится музей абхазского оружия, в нем будут экспонировать как старинное оружие, так и реплики, созданные местными мастерами.
О том, как идет работа по реализации культурного проекта, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Музей оружия

С начала лета в северо-западном бастионе Сухумской крепости проводятся археологические раскопки. По их завершении на этой территории планируется открытие музея оружия.
Как рассказал заместитель председателя Союза художников, кузнецов-оружейников "Х-напы" Рауль Кобахия, наряду с археологическими раскопками в Государственном управлении охраны историко-культурного наследия республики идет обсуждение проекта будущего экспозиционного зала.
"Участники нашего союза создали проект, который был одобрен начальником Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии. Теперь специалисты управления совместно с конструкторами занимаются определением стиля, разработкой внешнего вида зала", – прокомментировал он.
Кобахия сказал, что по завершении археологических раскопок и при утверждении технического задания экспозиционного зала планируется составить проектно-сметную документацию, подсчитать расходы. Затем будет начата работа по облагораживанию объекта и созданию экспозиционного зала.
В зале будет экспонироваться как историческое оружие, так и новые работы, созданные местными кузнецами, мастерами-оружейниками.
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"Это работы, которые отбираются на ежегодных выставках. Из трех представленных работ выбирается лучшее художественное оружие, которое остается в фонде нашего будущего музея", – подчеркнул Кобахия.

Археологические находки

Младший научный сотрудник отдела археологи Абхазского института гуманитарных исследований Дмитрий Авидзба в свою очередь отметил, что археологи расчистили определенную часть крепости. В частности, была полностью раскопана ниша внутри крепостной стены. В верхнем слое они обнаружили предметы XIX-XX века.
"Самыми яркими находками были шрапнель и замок от кандалов. Как вы знаете, здесь на завершающем этапе функционирования крепости располагалась тюрьма", – отметил Авидзба.
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

Раскопки в Сухумской крепости - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

Раскопки в Сухумской крепости - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

Раскопки в Сухумской крепости - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

Раскопки в Сухумской крепости - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

1/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

2/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

3/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

4/4
© Sputnik

Раскопки в Сухумской крепости

Опустившись ниже, на полтора-два метра, ученые обнаружили предметы, относящиеся к концу XVII – началу XVIII века. Это так называемый "османский период".
"Этот период в основном представлен посудой, такой как поливная керамика. Также встречаются осколки, предположительно, фаянса или фарфора, многочисленные курительные трубки", - сказал он.
Кроме того, археологи обнаружили многочисленные останки животных, что свидетельствует об активном использовании данного узла крепости. После классификации найденного на раскопках все материалы будут переданы в Абхазский государственный музей.
По словам Дмитрия Авидзба, завершить работы планируется в течение года.
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