https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/dom-abkhazskogo-oruzhiya-kakim-budet-muzey-v-sukhumskoy-kreposti-1052201178.html

"Дом" абхазского оружия: каким будет музей в Сухумской крепости

"Дом" абхазского оружия: каким будет музей в Сухумской крепости

Sputnik Абхазия

На территории Сухумской крепости появится музей абхазского оружия, в нем будут экспонировать как старинное оружие, так и реплики, созданные местными мастерами. 07.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-07T09:00+0300

2024-09-07T09:00+0300

2024-09-07T09:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/06/1052199754_7:0:1913:1072_1920x0_80_0_0_06fe20967676eb08bfc968e5d7ace935.jpg

О том, как идет работа по реализации культурного проекта, читайте в материале Sputnik Абхазия. Бадрак Авидзба, Sputnik Музей оружия С начала лета в северо-западном бастионе Сухумской крепости проводятся археологические раскопки. По их завершении на этой территории планируется открытие музея оружия.Как рассказал заместитель председателя Союза художников, кузнецов-оружейников "Х-напы" Рауль Кобахия, наряду с археологическими раскопками в Государственном управлении охраны историко-культурного наследия республики идет обсуждение проекта будущего экспозиционного зала. Кобахия сказал, что по завершении археологических раскопок и при утверждении технического задания экспозиционного зала планируется составить проектно-сметную документацию, подсчитать расходы. Затем будет начата работа по облагораживанию объекта и созданию экспозиционного зала. В зале будет экспонироваться как историческое оружие, так и новые работы, созданные местными кузнецами, мастерами-оружейниками. "Это работы, которые отбираются на ежегодных выставках. Из трех представленных работ выбирается лучшее художественное оружие, которое остается в фонде нашего будущего музея", – подчеркнул Кобахия. Археологические находки Младший научный сотрудник отдела археологи Абхазского института гуманитарных исследований Дмитрий Авидзба в свою очередь отметил, что археологи расчистили определенную часть крепости. В частности, была полностью раскопана ниша внутри крепостной стены. В верхнем слое они обнаружили предметы XIX-XX века. "Самыми яркими находками были шрапнель и замок от кандалов. Как вы знаете, здесь на завершающем этапе функционирования крепости располагалась тюрьма", – отметил Авидзба. Опустившись ниже, на полтора-два метра, ученые обнаружили предметы, относящиеся к концу XVII – началу XVIII века. Это так называемый "османский период". "Этот период в основном представлен посудой, такой как поливная керамика. Также встречаются осколки, предположительно, фаянса или фарфора, многочисленные курительные трубки", - сказал он.Кроме того, археологи обнаружили многочисленные останки животных, что свидетельствует об активном использовании данного узла крепости. После классификации найденного на раскопках все материалы будут переданы в Абхазский государственный музей. По словам Дмитрия Авидзба, завершить работы планируется в течение года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/soyuz-oruzheynikov-sozdal-tsifrovuyu-bazu-predmetov-vooruzheniya-abkhazskikh-masterov-1044837733.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240810/takie-obstoyatelstva-o-nashestviyakh-chernykh-kopateley-na-pamyatniki-istorii-1051929863.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

абхазия, новости, история