https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/bolee-142-millionov-rubley-vydeleno-na-lechenie-grazhdan-abkhazii-v-rossiyskikh-klinikakh-1052546348.html
Более 142 миллионов рублей выделено на лечение граждан Абхазии в российских клиниках
Более 142 миллионов рублей выделено на лечение граждан Абхазии в российских клиниках
Sputnik Абхазия
395 граждан Абхазии прошли лечение в российских клиниках за 9 месяцев 2024 года. 10.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-10T18:40+0300
2024-10-10T18:40+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Более 142 миллионов рублей выделено на лечение 395 граждан Абхазии в российских клиниках за 9 месяцев 2024 года. Об этом доложил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба премьер-министру Александру Анкваб. За этот период на покупку медоборудования, инструментов, медикаментов для нужд медучреждений выделено 138 миллионов рублей. Делба сообщил, что сохраняется задолженность республиканского бюджета перед российскими лечебными учреждениями и неоплаченные счета за поставленные медикаменты. Премьер-министр поручил погасить задолженность в ближайшее время.
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абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение
Более 142 миллионов рублей выделено на лечение граждан Абхазии в российских клиниках
395 граждан Абхазии прошли лечение в российских клиниках за 9 месяцев 2024 года.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Более 142 миллионов рублей выделено на лечение 395 граждан Абхазии в российских клиниках за 9 месяцев 2024 года. Об этом доложил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба премьер-министру Александру Анкваб.
За этот период на покупку медоборудования, инструментов, медикаментов для нужд медучреждений выделено 138 миллионов рублей.
Делба сообщил, что сохраняется задолженность республиканского бюджета перед российскими лечебными учреждениями и неоплаченные счета за поставленные медикаменты.
Премьер-министр поручил погасить задолженность в ближайшее время.