https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/bolee-142-millionov-rubley-vydeleno-na-lechenie-grazhdan-abkhazii-v-rossiyskikh-klinikakh-1052546348.html

Более 142 миллионов рублей выделено на лечение граждан Абхазии в российских клиниках

Более 142 миллионов рублей выделено на лечение граждан Абхазии в российских клиниках

Sputnik Абхазия

395 граждан Абхазии прошли лечение в российских клиниках за 9 месяцев 2024 года. 10.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-10T18:40+0300

2024-10-10T18:40+0300

2024-10-10T18:40+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Более 142 миллионов рублей выделено на лечение 395 граждан Абхазии в российских клиниках за 9 месяцев 2024 года. Об этом доложил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба премьер-министру Александру Анкваб. За этот период на покупку медоборудования, инструментов, медикаментов для нужд медучреждений выделено 138 миллионов рублей. Делба сообщил, что сохраняется задолженность республиканского бюджета перед российскими лечебными учреждениями и неоплаченные счета за поставленные медикаменты. Премьер-министр поручил погасить задолженность в ближайшее время.

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, здравоохранение