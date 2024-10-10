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Глава МИД Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий
Глава МИД Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий
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62-й раунд Женевских дискуссий намечен на 5-6 ноября 2024 года. 10.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Абхазии. Стороны обсудили возобновление Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале и повестку предстоящих Женевских дискуссий. По словам главы МИД, важнейший вопрос дискуссий для абхазской стороны – невозобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Абхазией и Грузией. Шамба отметил, что извинения Грузии могут стать первым шагом к примирению. Также Тбилиси необходимо отказаться от формулировок о якобы "оккупированных территориях".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/bezopasnost-i-gumanitarnye-voprosy-obsudili-na-61-m-raunde-zhenevskikh-diskussiy-1051476306.html
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абхазия, женевские дискуссии, новости
Глава МИД Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий
11:35 10.10.2024 (обновлено: 11:42 10.10.2024)
62-й раунд Женевских дискуссий намечен на 5-6 ноября 2024 года.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Абхазии.
Стороны обсудили возобновление Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале и повестку предстоящих Женевских дискуссий.
По словам главы МИД, важнейший вопрос дискуссий для абхазской стороны – невозобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Абхазией и Грузией.
Шамба отметил, что извинения Грузии могут стать первым шагом к примирению. Также Тбилиси необходимо отказаться от формулировок о якобы "оккупированных территориях".