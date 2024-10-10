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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В пятницу, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможны кратковременные локальные осадки, сообщает... 10.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-10T16:58+0300
2024-10-10T16:58+0300
2024-10-10T17:11+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В пятницу, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможны кратковременные локальные осадки, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление –759 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от + 21°С до +26°С. Температура морской воды +23°С. Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 октября
16:58 10.10.2024 (обновлено: 17:11 10.10.2024)
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В пятницу, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможны кратковременные локальные осадки, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от + 21°С до +26°С.
Температура морской воды +23°С.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.