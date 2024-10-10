https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-11-oktyabrya-1052543240.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В пятницу, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможны кратковременные локальные осадки, сообщает... 10.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-10T16:58+0300

2024-10-10T16:58+0300

2024-10-10T17:11+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72ad6c36bf5a8fb752a63e90ca68aac1.jpg

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В пятницу, 11 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможны кратковременные локальные осадки, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление –759 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от + 21°С до +26°С. Температура морской воды +23°С. Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии