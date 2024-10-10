https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/russkoe-oruzhie-tanki-merkava-v-livane-protiv-ptrk-kornet--1052521881.html

Русское оружие: танки Merkava в Ливане против ПТРК "Корнет"

Русское оружие: танки Merkava в Ливане против ПТРК "Корнет"

Sputnik Абхазия

Противотанковые ракетные комплексы российского производства "Корнет" демонстрируют технологическое и боевое превосходство над самой современной и дорогостоящей... 10.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-10T08:00+0300

2024-10-10T08:00+0300

2024-10-10T08:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

авторы

колумнисты

россия

украина

сша

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/1b/1050596135_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_555396c21c1ccd9786a80fb8b8e84f04.jpg

Противотанковые ракетные комплексы российского производства "Корнет" демонстрируют технологическое и боевое превосходство над самой современной и дорогостоящей западной и восточной бронетехникой – в разных регионах планеты.Пока весь мир готовится к беспрецедентному ответу Израиля на иранский ракетный удар, боевики из сектора Газа, Йемена и Ливана ежедневно обстреливают ракетами Тель-Авив, базы и позиции ЦАХАЛ. Ракеты "Хезболлы" нацелены на ключевую израильскую авиабазу Рамат-Давид. После начала израильской СВО в Южном Ливане (30 сентября) в приграничных боях поражены противотанковыми ракетами три израильских танка Merkava, которые считаются едва ли не самыми защищенными в мире.Заметим, в ходе прошлого вторжения ЦАХАЛ в Ливан (2006 год) "бюджетные" ПТРК "Корнет" российского производства помогли движению "Хезболла" значительно опустошить ряды танков Merkava III и Merkava IV стоимостью 6 млн долларов за единицу. Не касаясь даже свежей американо-европейской коллекции трофеев "Корнета" на украинском ТВД – десятков уничтоженных танков M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, равных российскому ПТРК по боевой эффективности в мире нет.Между тем, израильское издание Yedioth Ahronoth сообщило, что наступление на Южный Ливан в октябре 2024 года развивается катастрофически, потери личного состава и боевой техники очень серьезны. Оказалось, "исключительность" ЦАХАЛ в регионе вполне излечима. А потраченные американским правительством за год на израильские удары по Газе и Йемену свыше 22 млрд долларов не принесли ожидаемого умиротворения, хотя это самая значительная военная помощь Соединенных Штатов Израилю с 1959-го.По официальным данным, в секторе Газа за 12 месяцев погибли более 41 тысячи мирных арабов, и это главный результат "инвестиций" и внешней политики США на Ближнем Востоке. Два массированных ракетных удара Ирана по израильским военным базам – в апреле и октябре – выглядят результатом американского "принуждения" Тегерана к эскалации, и даже к созданию собственной ядерной бомбы.Лучший в мире "убийца танков"Ливанское движение "Хезболла" делает серьезную ставку на "Корнет", поскольку российский комплекс уверенно поражает на большой дистанции тяжелые танки Merkava с мощной броней. Накануне второго израильского вторжения в 2006 году ПТРК "Корнет-Э" доставили в Ливан при посредничестве иранского генерала Касема Сулеймани. Комплекс активно и эффективно применялся на поле боя. И завоевал незыблемый авторитет на Ближнем Востоке. Позднее Ливан проявил горячую заинтересованность в поставках российского оружия, включая "Корнет".ПТРК "Корнет" технологически совершеннее, проще в управлении, и заметно дешевле западных аналогов. К примеру, одна ракета американского ПТРК "Джавелин" стоит более 600 тысяч долларов, ракета "Корнет" – менее 80 тысяч долларов. При этом "американец" значительно уступает по точности, дальности, могуществу. Инфографика буквально уничтожает репутацию других западных аналогов.В зоне российской СВО "Корнет" подтвердил невероятную результативность, и не только в уничтожении бронетехники. Так, расчет ПТРК артиллеристов-десантников из Краснодарского края 8 октября с побережья Кинбурнской косы снайперски поразил управляемыми ракетами наблюдательный пункт и пункт управления ВСУ на правом берегу Днепровского лимана – на дистанции около 8 км. Эффективность комплекса растет во взаимодействии с разведывательными БПЛА.ПТРК "Корнет" уверенно поражает цели на удалении до 10 км, и гарантированно пробивает современную активную и динамическую защиту танков – ракетой с тандемной кумулятивной боевой частью. Или двумя ракетами, летящими "кильватерным строем": первая – нейтрализует защиту, вторая – проламывает броню. Комплекс создан тульскими конструкторами для борьбы с современными танками (в России принят на вооружение в 1998 году), однако оружие это многофункциональное."Корнет" способен сокрушать защитные сооружения с толщиной бетонных стен до 3,5 метров, а для эффективного поражения живой силы противника разработана ракета 9М133Ф с термобарической боевой частью фугасного действия. Современные версии "Корнета" могут поражать ракетой 9М133ФМ-3 воздушные цели – беспилотники и вертолеты противника, летящие со скоростью до 900 км/час, на высотах до 9000 метров (неконтактный датчик цели позволяет поразить летательный аппарат осколками). Система лазерного наведения совершенствуется, в последних модификациях ПТРК реализован принцип "выстрелил – забыл". "Корнет" производится в переносном варианте и на самоходном шасси. На базе автомобиля "Тигр" устанавливают две автоматические пусковые установки с лазерным дальномером до 15 км…Возвращаясь в Южный Ливан, можно уверенно прогнозировать: "Корнетам" здесь предстоит еще много боевой работы. Глава Пентагона Ллойд Остин 7 октября заявил: "Министерство обороны не отступит от своих обязательств по обеспечению безопасности Израиля, борьбе с терроризмом со стороны ХАМАС и других фанатичных групп, сдерживанию дальнейшей агрессии со стороны Ирана и сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами в целях содействия стабильности и миру на Ближнем Востоке". Остин фактически гарантировал продолжение спецоперации ЦАХАЛ, и "тысячелетней" арабо-израильской войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/armiya-izrailya-zayavila-ob-udarakh-po-livanu-1048516850.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150417/1014437967.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, украина, сша