https://sputnik-abkhazia.ru/20241013/pobediteley-nartman-2024-nagradili-v-sukhume-1052564012.html

Победителей "Nartman 2024" наградили в Сухуме

Победителей "Nartman 2024" наградили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" прошел в Абхазии с 11 по 13 октября. 13.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-13T12:39+0300

2024-10-13T12:39+0300

2024-10-13T12:39+0300

в абхазии

спорт

спортивная абхазия

абхазия

галский район

озеро рица

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0d/1052564276_0:273:2668:1774_1920x0_80_0_0_9f007453afbd9b2ce2384d122bc55031.jpg

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Награждение победителей первого экстремального триатлона "Nartman 2024" прошло в Сухуме. В нем приняли участие 14 спортсменов в личном зачете и одна команда из трех человек — в командном зачете.В индивидуальном зачете первым все этапы прошел Евгений Хромушкин. Ему на это понадобилось 14 часов и 27 минут. На втором месте Андрей Ляцкий – 15 часов 5 минут. На третьем – Дмитрий Якушенков, который преодолел все этапы за 16 часов. Эстафетная команда завершила марафон за 12 часов 8 минут. Ее участники — Роман Умяров, Константин Миланин и Саид Аргун. Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц поблагодарил всех участников за участие. Маршрут триатлона охватил почти всю республику — от Гала до озера Рица — и составил 234 километра. Мероприятие организовано Федерацией триатлона Абхазии и тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования прошли при поддержке компании "А-Мобайл" и Госкомспорта. Sputnik Абхазия — информационный партнер "Nartman 2024".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/pervyy-ekstremalnyy-triatlon-nartman-2024-proydet-v-abkhazii--1052551077.html

абхазия

галский район

озеро рица

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спорт, спортивная абхазия, абхазия, галский район, озеро рица