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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии... 13.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-13T14:32+0300
2024-10-13T14:32+0300
2024-10-13T14:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С, +15°С, днем от +13°С, до +18°С.Температура морской воды +23°С.Относительная влажность воздух 50-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 октября
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С, +15°С, днем от +13°С, до +18°С.
Температура морской воды +23°С.
Относительная влажность воздух 50-80%.