https://sputnik-abkhazia.ru/20241013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-oktyabrya-1052566612.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии... 13.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-13T14:32+0300

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2024-10-13T14:32+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С, +15°С, днем от +13°С, до +18°С.Температура морской воды +23°С.Относительная влажность воздух 50-80%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии