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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241013/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-mikhaylovka-v-dnr-1052565166.html
Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. 13.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-13T13:42+0300
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.Сводка Минобороны России: ▪️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. ▪️Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ▪️Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронемашин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР

13:42 13.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки "Запад"
Обслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Сводка Минобороны России:
▪️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
▪️Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▪️Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронемашин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.
Обслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2024
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