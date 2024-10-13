https://sputnik-abkhazia.ru/20241013/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-mikhaylovka-v-dnr-1052565166.html

Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны. 13.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-13T13:42+0300

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2024-10-13T13:42+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.Сводка Минобороны России: ▪️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. ▪️Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ▪️Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронемашин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html

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