https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/na-prazdnike-urozhaya-v-sele-lykhny-v-etom-godu-budut-otsenivat-pavilony-1052571021.html
На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны
На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны
Sputnik Абхазия
Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта 3 ноября. 14.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-14T12:50+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны, сказал глава Гудаутского района Валерий Авидзба.Комиссия будет учитывать оформление, приветствие гостей и выставки. Победители получат денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, третье — 20 тысяч рублей.Традиционный "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта пройдет 3 ноября. Его проводят ежегодно с 1984 года. В мероприятии участвуют все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В прошлом году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесии. Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/prazdnik-urozhaya-na-lykhnashte-perenesli--1052492575.html
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абхазия, лыхны, общество, культура, гудаутский район
На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны
12:50 14.10.2024 (обновлено: 13:00 14.10.2024)
Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта 3 ноября.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны, сказал глава Гудаутского района Валерий Авидзба.
Комиссия будет учитывать оформление, приветствие гостей и выставки.
Победители получат денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, третье — 20 тысяч рублей.
Традиционный "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта пройдет 3 ноября. Его проводят ежегодно с 1984 года. В мероприятии участвуют все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В прошлом году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесии. Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок.