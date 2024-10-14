https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/na-prazdnike-urozhaya-v-sele-lykhny-v-etom-godu-budut-otsenivat-pavilony-1052571021.html

На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны

На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны

Sputnik Абхазия

Юбилейный "Праздник урожая" пройдет на исторической поляне Лыхнашта 3 ноября. 14.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. На "Празднике урожая" в селе Лыхны в этом году будут оценивать павильоны, сказал глава Гудаутского района Валерий Авидзба.Комиссия будет учитывать оформление, приветствие гостей и выставки. Победители получат денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, третье — 20 тысяч рублей.Традиционный "Праздник урожая" на исторической поляне Лыхнашта пройдет 3 ноября. Его проводят ежегодно с 1984 года. В мероприятии участвуют все села Гудаутского района, а также Новый Афон. В прошлом году впервые присоединилась делегация из Карачаево-Черкесии. Участники представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки поделок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241006/prazdnik-urozhaya-na-lykhnashte-perenesli--1052492575.html

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