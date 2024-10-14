https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-oktyabrya-1052573961.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, сообщает отдел... 14.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Относительная влажность воздух – 70-90%.

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