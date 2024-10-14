https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-oktyabrya-1052573961.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, сообщает отдел... 14.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-14T17:18+0300
2024-10-14T17:18+0300
2024-10-14T17:53+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774716_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebf5aed31ad2037c82d478b151022174.jpg
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Относительная влажность воздух – 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7314f01ebe4a87ca8445e34e81375f85.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 октября
17:18 14.10.2024 (обновлено: 17:53 14.10.2024)
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +22°С.
Относительная влажность воздух – 70-90%.