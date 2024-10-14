https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/razmer-matkapitala-na-pervogo-rebenka-uvelichitsya-v-rossii-v-2025-godu--1052570577.html

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится в России в 2025 году

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится в России в 2025 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году, заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. 14.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-14T12:09+0300

2024-10-14T12:09+0300

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материнский капитал

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году, заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.Выплату на второго ребенка повысят на 61 тысячу рублей.Министр отметил, что материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3% с 1 февраля."Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом", — говорится в заявлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/putin-izmenil-pravila-vydachi-materinskogo-kapitala-v-rossii-1049613520.html

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