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Размер маткапитала на первого ребенка увеличится в России в 2025 году
Размер маткапитала на первого ребенка увеличится в России в 2025 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году, заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. 14.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-14T12:09+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году, заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.Выплату на второго ребенка повысят на 61 тысячу рублей.Министр отметил, что материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3% с 1 февраля."Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом", — говорится в заявлении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/putin-izmenil-pravila-vydachi-materinskogo-kapitala-v-rossii-1049613520.html
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материнский капитал, россия, новости
материнский капитал, россия, новости
Размер маткапитала на первого ребенка увеличится в России в 2025 году
12:09 14.10.2024 (обновлено: 13:02 14.10.2024)
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году, заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.
Выплату на второго ребенка повысят на 61 тысячу рублей.
"Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан", — сказал он.
Министр отметил, что материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3% с 1 февраля.
"Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом", — говорится в заявлении.