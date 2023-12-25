https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/putin-izmenil-pravila-vydachi-materinskogo-kapitala-v-rossii-1049613520.html

Путин изменил правила выплаты материнского капитала в России

Путин изменил правила выплаты материнского капитала в России

Ранее в законе не было прописано, что у ребенка должно быть гражданство России по рождению, и не уточнялось, что родители должны быть россиянами на момент... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T17:45+0300

2023-12-25T17:45+0300

2023-12-25T18:17+0300

россия

новости

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0d/1047953618_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_b0db1d0d8143d26582a05bcbb8269c13.jpg

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только россиянам, бывшим гражданами России на момент появления ребенка на свет, и лишь в том случае, если у младенца есть гражданство по рождению. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно законодательству, ребенок получает гражданство по рождению если оба родителя – россияне, если один из них – россиянин, а другой – лицо без гражданства, или если один из них россиянин, а другой – иностранец (при условии, что младенец родился в России и не приобрел иностранное гражданство).В законе указывается, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут получить материнский капитал вне зависимости от основания и сроков приобретения гражданства. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Программа материнского капитала реализуется в России с 2007 года. В 2024 году выплаты составили 631 тысячу рублей за первого ребенка и около 834 тысяч за второго.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/yurist-rasskazala-kogo-kosnutsya-novye-popravki-o-vyplate-materinskogo-kapitala-v-rossii--1049608221.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/zhitelnitsa-abkhazii-podozrevaetsya-v-obnalichivanii-materinskogo-kapitala-1047896570.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, владимир путин