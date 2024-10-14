Российская армия освободила населенный пункт Левадное Запорожской области
13:26 14.10.2024 (обновлено: 13:42 14.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, следует из сводки Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", – отметили в ведомстве.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33605 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18625 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16146 орудий полевой артиллерии и минометов, 27251 единица специальной военной автомобильной техники.