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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-levadnoe-zaporozhskoy-oblasti-1052571301.html
Российская армия освободила населенный пункт Левадное Запорожской области
Российская армия освободила населенный пункт Левадное Запорожской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, следует из сводки Минобороны. 14.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, следует из сводки Минобороны.Сводка Минобороны России:
https://sputnik-abkhazia.ru/20241013/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-mikhaylovka-v-dnr-1052565166.html
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министерство обороны рф, россия, украина, запорожская область
министерство обороны рф, россия, украина, запорожская область

Российская армия освободила населенный пункт Левадное Запорожской области

13:26 14.10.2024 (обновлено: 13:42 14.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2024
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, следует из сводки Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", – отметили в ведомстве.

Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33605 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18625 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16146 орудий полевой артиллерии и минометов, 27251 единица специальной военной автомобильной техники.
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