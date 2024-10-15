https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/nauka-dialekty-skazki-110-let-so-dnya-rozhdeniya-khukhuta-bgazhba-1052580809.html

Наука, диалекты, сказки: 110 лет со дня рождения Хухута Бгажба

Наука, диалекты, сказки: 110 лет со дня рождения Хухута Бгажба

Sputnik Абхазия

Хухут Бгажба – доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки. 15.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-15T12:30+0300

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SputnikДоктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, автор более 200 научных работ Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года в селе Гуп Очамчырского района.Он рано лишился отца, подрастал в селе Арасадзыхь у братьев матери. Два года учился в Очамчырской девятилетней школе, затем в Абхазской образцовой школе имени Нестора Лакоба в Сухуме, а в 1933-1937 гг. – в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина.Как рассказывал доктор филологических наук, языковед Отар Дзидзария, Бгажба – один из крупных абхазских ученых, он занимался языкознанием, литературой, фольклором, у него очень много научных трудов, которые стали неотъемлемой частью науки Абхазии.Творческую и научную деятельность Хухут Бгажба начал в 1933 году с выходом его "Краткого очерка современной абхазской литературы", положившего начало абхазской литературной критике и литературоведению.В 1937 году начал работать в Абхазском институте (АбНИИ), был ответственным секретарем Союза писателей Абхазии, членом редколлегии, а затем редактором издававшегося в те годы литературно-художественного журнала "Апсны капш".В 1938-1941 годы учился в аспирантуре Института языкознания Академии наук Грузии, защитил кандидатскую диссертацию "Обстоятельственно-союзные частицы в абхазском глаголе". В 1969 году в Тбилисском государственном университете защитил докторскую диссертацию "Фонетико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта абхазского языка".Хухут Бгажба собирал фольклорный материал. В 1940 году он вместе с Константином Шакрыл составил и издал первый том "Абхазских сказок", а второй им был издан в 1968 году.С 1942 года до конца своей жизни Хухут Бгажба занимался научной деятельностью в Абхазском институте, был в разное время старшим научным сотрудником, завотделом языка и литературы, замдиректора, директором (1953-1966), завотделом литературы и фольклора, ведущим ученым, затем главным ученым этого института. Он был членом Союза писателей СССР, председателем Союза писателей Абхазии (1945-1948), имел звание заслуженного деятеля науки Абхазии.Хухут Бгажба – автор 200 научных исследований, в том числе 10 монографий. Кроме того, он постоянно выступал на научных форумах и сессиях, в печати. Это был ученый, всецело преданный науке, ставивший выше всего благополучие своего народа. Хухут Бгажба ушел из жизни 23 декабря 2000 года.8 декабря 2017 года на фасаде дома по улице Чочуа в Сухуме, где жил доктор филологических наук Хухут Бгажба, открыли памятную доску.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/itogovaya-nauchnaya-sessiya-k-110-letiyu-khukhuta-bgazhba-otkrylas-v-sukhume-1050844293.html

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