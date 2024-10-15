Наука, диалекты, сказки: 110 лет со дня рождения Хухута Бгажба
12:30 15.10.2024 (обновлено: 12:53 15.10.2024)
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Хухут Бгажба – доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки.
Sputnik
Доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, автор более 200 научных работ Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года в селе Гуп Очамчырского района.
Он рано лишился отца, подрастал в селе Арасадзыхь у братьев матери. Два года учился в Очамчырской девятилетней школе, затем в Абхазской образцовой школе имени Нестора Лакоба в Сухуме, а в 1933-1937 гг. – в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина.
© Sputnik / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (справа) и директор школы А. Кация во время беседы.
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Абхазская АССР. Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (справа) и директор школы А. Кация во время беседы.
© Sputnik / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкАбхазская АССР. Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа АН Абхазии). Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (слева) среди коллег.
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Абхазская АССР. Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа АН Абхазии). Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (слева) среди коллег.
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Абхазская АССР. Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (справа) и директор школы А. Кация во время беседы.
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Абхазская АССР. Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа АН Абхазии). Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (слева) среди коллег.
Как рассказывал доктор филологических наук, языковед Отар Дзидзария, Бгажба – один из крупных абхазских ученых, он занимался языкознанием, литературой, фольклором, у него очень много научных трудов, которые стали неотъемлемой частью науки Абхазии.
Творческую и научную деятельность Хухут Бгажба начал в 1933 году с выходом его "Краткого очерка современной абхазской литературы", положившего начало абхазской литературной критике и литературоведению.
"Также он был языковедом, его основополагающая книга в этой области – "Бзыбский диалект абхазского языка", где он рассматривает фонетику бзыбского диалекта, особенности звуков. Также в данной книге автор исследует лексические особенности бзыбского диалекта, Бгажба собрал очень большой материал", – отмечал Отар Дзидзария.
В 1937 году начал работать в Абхазском институте (АбНИИ), был ответственным секретарем Союза писателей Абхазии, членом редколлегии, а затем редактором издававшегося в те годы литературно-художественного журнала "Апсны капш".
В 1938-1941 годы учился в аспирантуре Института языкознания Академии наук Грузии, защитил кандидатскую диссертацию "Обстоятельственно-союзные частицы в абхазском глаголе". В 1969 году в Тбилисском государственном университете защитил докторскую диссертацию "Фонетико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта абхазского языка".
Хухут Бгажба собирал фольклорный материал. В 1940 году он вместе с Константином Шакрыл составил и издал первый том "Абхазских сказок", а второй им был издан в 1968 году.
С 1942 года до конца своей жизни Хухут Бгажба занимался научной деятельностью в Абхазском институте, был в разное время старшим научным сотрудником, завотделом языка и литературы, замдиректора, директором (1953-1966), завотделом литературы и фольклора, ведущим ученым, затем главным ученым этого института. Он был членом Союза писателей СССР, председателем Союза писателей Абхазии (1945-1948), имел звание заслуженного деятеля науки Абхазии.
Хухут Бгажба – автор 200 научных исследований, в том числе 10 монографий. Кроме того, он постоянно выступал на научных форумах и сессиях, в печати. Это был ученый, всецело преданный науке, ставивший выше всего благополучие своего народа. Хухут Бгажба ушел из жизни 23 декабря 2000 года.
8 декабря 2017 года на фасаде дома по улице Чочуа в Сухуме, где жил доктор филологических наук Хухут Бгажба, открыли памятную доску.