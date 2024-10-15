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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков, сообщает... 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T17:30+0300
2024-10-15T17:30+0300
2024-10-15T20:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +23°С.Относительная влажность воздух – 50-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 октября
17:30 15.10.2024 (обновлено: 20:32 15.10.2024)
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +23°С.
Относительная влажность воздух – 50-80%.