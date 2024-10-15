https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-16-oktyabrya-1052584794.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков, сообщает... 15.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +23°С.Относительная влажность воздух – 50-80%.

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2024

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