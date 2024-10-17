https://sputnik-abkhazia.ru/20241017/pomoch-s-vyborom-kak-prokhodit-mezhvuzovskaya-vystavka-v-sukhume-1052600329.html

Помочь с выбором: как проходит Межвузовская выставка в Сухуме

Помочь с выбором: как проходит Межвузовская выставка в Сухуме

Sputnik Абхазия

III Международная межвузовская образовательная выставка проходит в Сухуме с 16 по 18 октября. 11 российских вузов и Абхазский государственный университет... 17.10.2024, Sputnik Абхазия

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О том, как проходит межвузовская выставка, какие университеты больше всего интересуют абхазских школьников, читайте в материале Sputnik.SputnikВ Доме Москвы в Сухуме 16 октября открылась Межвузовская образовательная выставка. Это уже третья по счету выставка. В этом году в столицу Абхазии приехали представители 11 российских университетов.В течение трех дней у школьников есть возможность познакомиться с вузами России и, возможно, определиться с будущей профессией.Именно с такой целью в Дом Москвы 17 октября пришли десятиклассники из Сухумской школы № 2. Они посетили все стенды, и некоторые из них их заинтересовали.Десятиклассница Сания Адлейба признается, что на выставке она узнала о многих интересных университетах России, о которых ранее даже не слышала."Мне понравился Тамбовский государственный университет имени Державина. Очень интересно они представлены на выставке, мы учились накладывать швы. Мне очень понравилось. Сама я хочу поступать в Первый медицинский университет имени Сеченова на окулиста", – отмечает Адлейба.Представитель Тамбовского государственного университета имени Державина Никита Воронин отмечает, что в этом году к их университету особенная заинтересованность со стороны абхазских школьников."Наш университет участвует в Межвузовской выставке уже третий год. С каждым годом все больше заинтересованность нашим стендом. На выставке абитуриенты больше интересуются медицинским направлением, мы с собой привезли фантомы, симуляторы. Абитуриенты активно участвуют, выполняют манипуляции", – поясняет он.Сделать выборМежвузовская выставка помогла определиться с выбором ученику сухумской школы №2 Луке Чамагуа."Я заинтересовался Северо-Кавказским федеральным университетом. Хочу поступить на IT и компьютерные науки. На выставке я узнал про этот университет. Я про него не знал. Я увидел этот вуз на выставке. Скорее всего, туда планирую поступить. Люди, которые еще не определились, на выставке могут понять, куда поступить", – отмечает он.Помогла определиться с выбором профессии межвузовская выставка и ученику из Гулрыпшской школы Лаше Тания. Он решил поступать на агрономический факультет Северо-Кавказской государственной академии."Выставка полезна, мне очень понравилось агрономическое направление. Хочу поступать в Карачаево-Черкесию на агронома. Здесь я смог подробнее узнать об этой академии", – отметил Тания.С 16 по 18 октября в Доме Москвы проходит III Межвузовская выставка. На ней представлено 11 российских вузов и Абхазский госуниверситет. Представители вузов проводят лекции и мастер-классы для абхазских абитуриентов и школьников. Они смогут дополнительно ознакомиться с возможностями получения образования в России по различным направлениям подготовки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/kulikov-o-mezhvuzovskoy-vystavke-lyuboy-smozhet-poluchit-individualnuyu-konsultatsiyu--1052587899.html

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