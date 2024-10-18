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До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Абхазии в этом году
До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Абхазии в этом году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в 2024 году в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии... 18.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-18T09:00+0300
2024-10-18T09:00+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в 2024 году в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.Уже собрано около пяти тысяч тонн зерновой культуры.Ачба отметил, что ежегодно в Абхазии собирают от 20 до 25 тысяч тонн кукурузы. Исключение составил 2023 год, тогда из-за нашествия вредителей и засухи удалось получить до шести тысяч тонн урожая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/minselkhoz-vydelil-38-tonn-kukuruzy-dlya-posadki-v-dvukh-rayonakh-abkhazii-1051080450.html
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абхазия, кукуруза, сельское хозяйство, минсельхоз
До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Абхазии в этом году
09:00 18.10.2024 (обновлено: 11:10 18.10.2024)
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в 2024 году в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.
Уже собрано около пяти тысяч тонн зерновой культуры.
Ачба отметил, что ежегодно в Абхазии собирают от 20 до 25 тысяч тонн кукурузы.
Исключение составил 2023 год, тогда из-за нашествия вредителей и засухи удалось получить до шести тысяч тонн урожая.