https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/do-25-tysyach-tonn-kukuruzy-planiruyut-sobrat-v-abkhazii-v-etom-godu-1052606156.html

До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Абхазии в этом году

До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в Абхазии в этом году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в 2024 году в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии... 18.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-18T09:00+0300

2024-10-18T09:00+0300

2024-10-18T11:10+0300

в абхазии

абхазия

кукуруза

сельское хозяйство

минсельхоз

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. До 25 тысяч тонн кукурузы планируют собрать в 2024 году в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба.Уже собрано около пяти тысяч тонн зерновой культуры.Ачба отметил, что ежегодно в Абхазии собирают от 20 до 25 тысяч тонн кукурузы. Исключение составил 2023 год, тогда из-за нашествия вредителей и засухи удалось получить до шести тысяч тонн урожая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240515/minselkhoz-vydelil-38-tonn-kukuruzy-dlya-posadki-v-dvukh-rayonakh-abkhazii-1051080450.html

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