https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/lavrov-zapad-ne-ostavlyaet-popytok-otkryt-vtoroy-front-protiv-rossii-na-kavkaze-1052611524.html

Лавров: Запад не оставляет попыток "открыть второй фронт" против России на Кавказе

Лавров: Запад не оставляет попыток "открыть второй фронт" против России на Кавказе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии... 18.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/propusk-grazhdan-na-abkhazo-gruzinskoy-granitse-budet-vremenno-priostanovlen-1052608697.html

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