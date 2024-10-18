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Лавров: Запад не оставляет попыток "открыть второй фронт" против России на Кавказе
Лавров: Запад не оставляет попыток "открыть второй фронт" против России на Кавказе
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии... 18.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/propusk-grazhdan-na-abkhazo-gruzinskoy-granitse-budet-vremenno-priostanovlen-1052608697.html
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Западные страны не оставляют попыток "открыть второй фронт" против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы "3+3".
"Одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально свое влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством", – сказал Лавров.
Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана, в октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, она прошла в Тегеране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 16 октября, что Москва рассматривает формат "3+3" как эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.