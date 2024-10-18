https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/propusk-grazhdan-na-abkhazo-gruzinskoy-granitse-budet-vremenno-priostanovlen-1052608697.html

Пропуск граждан на абхазо-грузинской границе будет временно приостановлен

Пропуск граждан на абхазо-грузинской границе будет временно приостановлен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Пропуск граждан на абхазо-грузинской границе будет приостановлен с 23 по 30 октября. 18.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-18T14:00+0300

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2024-10-18T15:29+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Пропуск граждан на абхазо-грузинской границе будет приостановлен с 23 по 30 октября. Аслан Бжания провел заседание Совета Безопасности Абхазии, сообщила пресс-служба президента. Ограничительные меры инициированы СГБ Абхазии и связаны с возможными провокациями радикальных сил в период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября. Совбез одобрил инициативу Службы госбезопасности, сделав исключение для: Бжания поручил силовым структурам усилить работу в период проведения парламентских выборов в Грузии. Секретарь Совбеза Рауль Лолуа прокомментировал решения, заявив, что Запад хочет, чтобы на выборах в Грузии выиграли антироссийские кандидаты, которые настаивают на открытии "второго фронта" в Абхазии."Нам необходимо быть бдительными в части противодействия различным провокационным мероприятиям", – отметил секретарь Совбеза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/abkhaziya-obsudit-intsident-s-perekhvachennym-gruzinskim-bespilotnikom-na-zhenevskikh-diskussiyakh-1052606535.html

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