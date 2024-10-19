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Первый снег выпал на Ауадхаре
Первый снег выпал на Ауадхаре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Первый снег выпал на Ауадхаре. Об этом сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения. 19.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-19T13:56+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Первый снег выпал на Ауадхаре. Об этом сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения.По его словам, снег уже лежит на возвышенностях Пыв и Студенческая поляна. Несмотря на непогоду, движение в сторону Ауадхары не затруднено. Горноклиматический курорт открыт для туристов.
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абхазия, озеро рица, ауадхара, погода в абхазии, первый снег
абхазия, озеро рица, ауадхара, погода в абхазии, первый снег
Первый снег выпал на Ауадхаре
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Первый снег выпал на Ауадхаре. Об этом сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения.
“Небольшие снежные осадки были еще вчера вечером. Сегодня с семи утра начался снег, он покрыл землю, но быстро растаял. Сейчас снова пошел мокрый снег”, — сказал он.
По его словам, снег уже лежит на возвышенностях Пыв и Студенческая поляна.
Несмотря на непогоду, движение в сторону Ауадхары не затруднено. Горноклиматический курорт открыт для туристов.