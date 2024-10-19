https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/pervyy-sneg-vypal-na-auadkhare-1052614030.html

Первый снег выпал на Ауадхаре

Первый снег выпал на Ауадхаре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Первый снег выпал на Ауадхаре. Об этом сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения. 19.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-19T13:56+0300

2024-10-19T13:56+0300

2024-10-19T13:56+0300

в абхазии

абхазия

озеро рица

ауадхара

погода в абхазии

первый снег

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Первый снег выпал на Ауадхаре. Об этом сообщил Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения.По его словам, снег уже лежит на возвышенностях Пыв и Студенческая поляна. Несмотря на непогоду, движение в сторону Ауадхары не затруднено. Горноклиматический курорт открыт для туристов.

абхазия

озеро рица

ауадхара

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абхазия, озеро рица, ауадхара, погода в абхазии, первый снег