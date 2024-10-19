https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/shestnadtsat-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052612999.html

Шестнадцать украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Шестнадцать украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 16 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. 19.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-19T09:48+0300

2024-10-19T09:48+0300

2024-10-19T09:48+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 16 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.13 беспилотников уничтожено над Брянской областью, 2 — над Ростовской, 1 — над Белгородской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html

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