https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/shestnadtsat-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052612999.html
Шестнадцать украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Шестнадцать украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 16 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. 19.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-19T09:48+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 16 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.13 беспилотников уничтожено над Брянской областью, 2 — над Ростовской, 1 — над Белгородской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html
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Шестнадцать украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 16 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в тексте.
13 беспилотников уничтожено над Брянской областью, 2 — над Ростовской, 1 — над Белгородской.