https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontsert-cherkesskogo-teatra-tantsa-i-spektakli-1052621433.html

Культурная афиша Абхазии: концерт черкесского театра танца и спектакли

Культурная афиша Абхазии: концерт черкесского театра танца и спектакли

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 21 по 27 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T20:42+0300

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Sputnik Абхазская государственная филармония 21 октября в 18:00 – концерт Государственного театра танца Карачаево-Черкесии. Абхазский драматический театр 22 октября в 19:00 – спектакль "Дядя Ваня", новое прочтение классической чеховской пьесы, воплощенное на сцене молодым режиссером Бенаром Кове. 24 октября в 19:00 – спектакль "Он и она" по мотивам произведения Дмитрия Гулиа. Главная тема постановки, по мнению режиссера Мадины Аргун, это любовь.Абхазский молодежный театр 23 октября в 19:00 – спектакль "Человек и джентльмен" Эдуардо Де Филиппо. Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии.РУСДРАМ 21 и 22 октября в 19:00 – спектакль "Рассказ мула старого Хабуга". Абхазская комедия по роману Фазиля Искандера "Сандро из Чегема"23 октября в 19:00 – спектакль "Метод". Знаменитая пьеса современного испанского драматурга Жорди Галсерана, захватывающая, с резкими с сюжетными виражами, способными сбить с толку любого детектива.25 октября в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз" по произведению Фазиля Искандера. История об отце семерых дочерей, о чести и долге, об искупительной жертве во имя высшей правды.26 октября в 19:00 – спектакль "Клинический случай". Комедия положений о враче-невропатологе, который оказывается далеко не таким хорошим семьянином, каким кажется на первый взгляд27 октября в 19:00 – спектакль "Стеклянный зверинец" по произведению Теннеси Уильямса. Главный герой Том пытается обрести свободу от собственной семьи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/luchshie-spektakli-i-chutkiy-zritel-kak-proshli-gastroli-osetinskogo-teatra-v-sukhume-1052613686.html

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