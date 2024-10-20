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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием, барического поля повышенного давления. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-20T19:22+0300
2024-10-20T19:22+0300
2024-10-20T19:22+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В понедельник 21 октября, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня ожидается дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег.Атмосферное давлени повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием, барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В понедельник 21 октября, в Абхазии будет облачно с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня ожидается дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег.
Атмосферное давлени повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.