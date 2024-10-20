https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pyat-snaryadov-himars-1052616212.html

Российские средства ПВО за сутки сбили пять снарядов HIMARS

Российские средства ПВО за сутки сбили пять снарядов HIMARS

Sputnik Абхазия

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1805 военных, следует из сводки Минобороны. 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T13:03+0300

2024-10-20T13:03+0300

2024-10-20T13:03+0300

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства БПЛА, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33966 БПЛА, 582 ЗРК, 18740 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин РСЗО, 16418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27430 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/za-noch-nad-rossiey-unichtozhili-bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-1052615217.html

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