https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-sbili-pyat-snaryadov-himars-1052616212.html
Российские средства ПВО за сутки сбили пять снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за сутки сбили пять снарядов HIMARS
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1805 военных, следует из сводки Минобороны. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-20T13:03+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства БПЛА, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе. Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33966 БПЛА, 582 ЗРК, 18740 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин РСЗО, 16418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27430 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/za-noch-nad-rossiey-unichtozhili-bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-1052615217.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские средства ПВО за сутки сбили пять снарядов HIMARS
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1805 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS производства США, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, были уничтожены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства БПЛА, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33966 БПЛА, 582 ЗРК, 18740 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин РСЗО, 16418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27430 единиц специальной военной автомобильной техники.