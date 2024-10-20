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За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников
За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
С момента начала спецоперации в феврале 2022 года Киев регулярно пытается поразить объекты на российской территории с помощью дронов. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-20T08:50+0300
2024-10-20T08:50+0300
2024-10-20T08:50+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны.43 БПЛА уничтожено над Курской областью, 27 - над Липецкой областью, 18 - над Орловской областью, восемь - над Нижегородской областью, семь - над Белгородской областью, шесть - над Брянской областью и один над Подмосковьем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-zoryanoe-v-dnr-1052614301.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников
С момента начала спецоперации в феврале 2022 года Киев регулярно пытается поразить объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в публикации ведомства.
43 БПЛА уничтожено над Курской областью, 27 - над Липецкой областью, 18 - над Орловской областью, восемь - над Нижегородской областью, семь - над Белгородской областью, шесть - над Брянской областью и один над Подмосковьем.