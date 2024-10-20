https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/za-noch-nad-rossiey-unichtozhili-bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-1052615217.html

За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников

За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

С момента начала спецоперации в феврале 2022 года Киев регулярно пытается поразить объекты на российской территории с помощью дронов. 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T08:50+0300

2024-10-20T08:50+0300

2024-10-20T08:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны.43 БПЛА уничтожено над Курской областью, 27 - над Липецкой областью, 18 - над Орловской областью, восемь - над Нижегородской областью, семь - над Белгородской областью, шесть - над Брянской областью и один над Подмосковьем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-zoryanoe-v-dnr-1052614301.html

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