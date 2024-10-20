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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/za-noch-nad-rossiey-unichtozhili-bolee-sta-ukrainskikh-bespilotnikov-1052615217.html
За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников
За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
С момента начала спецоперации в феврале 2022 года Киев регулярно пытается поразить объекты на российской территории с помощью дронов. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-20T08:50+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны.43 БПЛА уничтожено над Курской областью, 27 - над Липецкой областью, 18 - над Орловской областью, восемь - над Нижегородской областью, семь - над Белгородской областью, шесть - над Брянской областью и один над Подмосковьем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-zoryanoe-v-dnr-1052614301.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

За ночь над Россией уничтожили более ста украинских беспилотников

08:50 20.10.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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С момента начала спецоперации в феврале 2022 года Киев регулярно пытается поразить объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в публикации ведомства.
43 БПЛА уничтожено над Курской областью, 27 - над Липецкой областью, 18 - над Орловской областью, восемь - над Нижегородской областью, семь - над Белгородской областью, шесть - над Брянской областью и один над Подмосковьем.
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